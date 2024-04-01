İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı: İşte en net sonuçlar

01 Nisan 2024 12:26 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:47

İl Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı. Verilere göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51.14 oy alırken, AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39.59 oy aldı"

CHP 35, AK PARTİ 24, DEM PARTİ 10...

Ayrıca Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.

KATILIM YÜZDE 78,11

Öte yandan açılan sandık ve katılım oranlarının bilgisini paylaşan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.