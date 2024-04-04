YSK itirazları kabul etti! CHP'nin birinci çıktığı ilde seçim yenilenecek

04 Nisan 2024 19:21 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 20:10

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimini CHP'nin sandıktan birinci çıkarak önde tamamladığı Ardahan'da seçim yenileme kararı aldı. YSK seçimin iptal olması durumunda yenileme seçimlerinin 2 Haziran Pazar günü yapılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Ardahan’da resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Faruk Demir seçimi birinci tamamlamıştı. AK Partili Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar'dan seçim sonuçlarına itiraz başvurusu gelmişti.

Ardahan’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Faruk Demir, resmi olmayan sonuçlara göre birinci tamamlamıştı . AK Parti, Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar ise 174 oy farkla ikinci olmuştu.

AK PARTİ'DEN İTİRAZ BAŞVURUSU

AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı Yunus Baydar, Pazar günü yapılan yerel seçimde ıslak imzalı tutanakların olmadığına ve sandık görevlisinin yerine başka bir görevli geldiği iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi sunduklarını açıkladı.

Baydar yaptığı açıklamada, oy kullanmış 640 oyun geçersiz sayıldığını söyleyerek, "Bizler seçim günü ciddi bir emek hırsızlığı yapıldığına inanıyoruz. Bundan dolayı İlçe Seçim Kurulu’na seçimin yenilenmesi ve olmazsa da sandıkların tekrar sayılması için Belediye Başkan Adayı olarak hukukçularımız tarafından itirazımızı gerçekleştirdik” dedi.

Baydar konuşmasında şunları söyledi:

"Malumunuz 31 Mart 2024 Yerel seçimleri sürecini yaşadık. Ardahanlı hemşehrilerimiz ve yaşayan vatandaşlarımızın iradesinin sandığa yansıması için elimizden ne geldiyse pozitif anlamda yapmaya çalıştık. Sandığa giderek demokratik hakkını kullanan insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Ardahan’da seçim günü ve seçim akşamı bir emek hırsızlığı yapıldığına inandıklarını söyleyen Baydar, "Bir oy bile bizim için çok kıymetlidir. Vatandaşlarımızın iradesine saygı duymamız gerekiyor. Sadık sonuçlarını koruyup kollamakta sandık yetkililerine aittir. Sandıklarda kamuoyu adına görevli kişilerin maalesef hukuka aykırı davrandıkları tutanaklarımızda da bellidir. Bu hususları hukukçularımız vasıtasıyla Ardahan ilçe seçim kuruluna sunduk. Burada iki talebimiz var? Birincisi seçim güvenliği ortadan kalmıştır. Vatandaşın iradesi manipüle edilmiştir. Usulsüzlükler var ve bundan dolayı da seçimin tekrarlanmasını talep ediyoruz. İkinci olarak da sandıkların tekrardan sayılmasını talep ediyoruz. Buradan çıkacak sonuç ne olursa olsun biz sonuca tabii ki rıza göstereceğiz. Biz Ardahan’ın geleceği için her türlü fedakârlığı yapan insanlar olarak yine Ardahanlı hemşehrilerimizle beraber olacağız gönül gönüle olacağız kucak kucağa olacağız. Taziyesinde düğününde yine beraber olacağız. Hukukun vereceği seçim süreci ile ilgili kararlarda başımızın üstünde yeri var” dedi.

Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.