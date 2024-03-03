YSK panoya astı: Aday listeleri kesinleşti

03 Mart 2024 11:04 - Güncelleme : 03 Mart 2024 11:11

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlediği seçim takvimi işliyor. Seçime katılma yetkisine sahip siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etmişlerdi.

İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partilerin sunduğu aday listelerini inceleyerek eksiklikleri belirledi. Eksikliklerin siyasi partiler tarafından tamamlanmasının ardından geçici aday listeleri açıklandı.

KESİN ADAY LİSTELERİ PANOYA ASILSI

Geçici aday listeleri üzerinde yapılan incelemeler sonrasında siyasi partiler, aday listelerindeki eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına dün bildirimde bulundular. Siyasi parti ve bağımsız adaylarla ilgili kesin listeler, bugün il ve ilçe seçim kurulları tarafından duyuruldu. Bu listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarında ilan edildi.

PUSULALARIN BASIMINA BAŞLANACAK

Adaylar ilan edildikten sonra, adaylıktan istifa edilirse, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak; ancak, seçildikleri takdirde istifaları geçerli olacak ve onların yerine gelenler seçilmiş sayılacak. Ölüm durumunda da aynı prosedür izlenecek.

Listeler ilan edildikten sonra, il seçim kurulları birleşik oy pusulalarının basımına başlayacak. Basım işlemi tamamlandıkça pusulalar, belirlenen bir plana göre ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.