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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 17:58 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 18:02

YSK'dan 11 ilçeyle ilgili son dakika kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Yozgat'ın Boğazlıyan, Ağrı'nın Hamur, Kırşehir'in Mucur, Aydın'ın Koçarlı, Aydın'ın İncirliova, Çorum'un Bayat, Nevşehir'in Merkez ve Kırklareli'nin Üsküp ilçelerinde seçimlere yapılan itirazları görüşerek, karara bağladı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YSK&#039;dan 11 ilçeyle ilgili son dakika kararı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. YSK, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını saat 14.00’teki kurul toplantısında değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 11 ilçede yapılan itirazlar masaya yatırıldı.

OYLARIN TEKRAR SAYIM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Verilen kararda 11 ilçe için seçimlerin iptali, yenilenmesi ve oyların tekrar sayım talepleri reddedildi. İlçeler yapılan itirazlar ve çıkan kararlar şu şekilde:

“Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin ‘seçimin iptali’ talebi reddedildi.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde CHP’nin ‘seçimin yenilenmesi’ talebi reddedildi
Ağrı’nın Hamur ilçesinde DEM Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Kırşehir’in Mucur ilçesinde MHP’nin ‘oyların yeniden sayımı' talebi reddedildi.
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Aydın’ın İncirliova ilçesinde CHP’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Çorum’un Bayat ilçesinde MHP’nin 'oyların yeniden sayımı' talebi reddedildi.
Nevşehir merkezde AK Parti’nin ‘tüm oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Isparta’nın Yalvaç ilçesinde AK Parti’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Siirt’in Baykan ilçesinde MHP’in seçimlere yapmış olduğu itirazlar reddedildi.
Kırklareli’nin Üsküp ilçesinde AK Parti’nin ‘oylarının yeniden sayımı’ talebi reddedildi.”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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