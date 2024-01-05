Yücel Kayaoğlu söyledi, Cem Küçük duyurdu: İşte AK Parti'nin İstanbul adayı

05 Ocak 2024 22:12 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 01:53

Türkiye 31 Mart'ta düzenlenecek olan yeril seçimler için gün sayıyor. Büyükşehirlerde kıran kırana bir yarışın geçmesi tahmin edilirken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının kim olacağı ise en çok merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul adayı açıklayacak.

CEM KÜÇÜK DUYURDU: YÜZDE 99 İHTİMALLE KURUM

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cem Küçük, AK Parti'nin İstanbul adayının yüzde 99 ihtimalle eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un olacağını söyledi.

Gazeteci Yücel Kayaoğlu ile görüştüğünü belirten Küçük, şunları söyledi:

Murat Kurum kentsel dönüşümde başarılıydı. AK Parti, deprem söylemini ön plana çıkaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam ya da yarın aday ismi arayacak. AK Parti'den birilerini aradığımda herkes bana, 'Murat Kurum'un adı anketlerden çıkıyor' dedi. Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Kayaoğlu ile görüştüm o da bana, 'Yüzde 99 ihtimalle İstanbul adayı Murat Kurum olacak' dedi.