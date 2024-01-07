Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 07 Ocak 2024 11:12 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 11:42

    Yunan basınından SL Press: ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor

    Editör: Furkan Günler / Kaynak: Dış Haberler

    F-35'leri ABD'den alamayan Yunanistan, resmen ayağa kalktı. Yunanistan merkezli SL Press internet sitesi oyalama sürecini Türkiye'ye bağlayıp "ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor" dedi.

    Yunan basınından SL Press: ABD&#039;nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor
    Recep Tayyip Erdoğan, F-35, Yunanistan

    Yunanistan merkezli SL Press internet sitesi, ABD'in temin etmekte geciktirdiği F-35'ler için ilginç bir iddia ortaya attı. Analizde, ABD'nin 'Türkiye'yi kızdırmamak' için Yunanistan'a sınırlamalar getirdiği ve temin etmesi planlanan jet ve silahlardan mahrum bıraktığı ifade edildi.

    Savunma sanayiindeki ses getiren atakları ve bölgede ustalıkla yönettiği diplomatik ilişkileriyle Türkiye, Yunan basınında "oyun değiştirici ülke" olarak değerlendirildi. SL Press internet sitesindeki bir analizde, ABD'nin Yunanistan'a hangi silahları verip vermeyeceğini Erdoğan'ın belirlediği belirtildi.

    'ERDOĞAN'IN BİZE KARŞI KULLANDIĞI STRATEJİYİ TAKİP EDELİM'

    Yunanistan'ın ünlü sitelerinden SL press, "ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor!" başlıklı bir analiz yayımladı.

    Cumhubaşkanı Erdoğan'ın diplomatik hamlelerinin takdir edildiği yazıda, "Erdoğan'ın bize karşı kullandığı stratejiyi takip edelim. Bana vermiyor musun? Başka bir yere gidiyorum. Çünkü 'verilen' sevilebilir ama 'hayır' diyeni ödüllendirirler." şeklinde ifade edildi.

    Yunan basınından SL Press: ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor

    'ABD'NİN UÇAKLARI BİZDEN ESİRGEMESİNİN NEDENİ TÜRKİYE'

    Yunanistan'ın en ihtiyaç duyduğu alan olan savunma sanayiinden mahrum bırakılmasının sebebinin Türkiye olduğunu iddia eden haberde, Türkiye'yi kızdırmamak için kendilerine savunma imkanının verilmediğini söyledi:

    Halkla ilişkilere bağımlılıkları nedeniyle gözleri kör olan hükümetimiz yetkilileri, Yunanistan'ın güvenliğine yönelik asıl tehdidin bir müttefikten geldiğini rahatlıkla unutmuş görünüyorlar.

    Yunan basınından SL Press: ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor

    Ve eğer müttefiklerimiz, Türkiye'yi kızdırmamak ve Türkiye ile dengeleri bozmamak için kendimizi etkili bir şekilde savunma imkanını bize yasaklıyorsa, karşılığında sade platformları kabul etmemiz intihar demektir.

    Yunanistan çocuk dolu göçmen salını ölüme bıraktı
    Oynat

    Yunanistan çocuk dolu göçmen salını ölüme bıraktı

    Yunanistan'ın göçmenleri ölüme terk edişlerine bir yenisi daha eklendi. Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen göçmenleri yine ölüme terk etti.

    Haberler>Politika>Yunan basınından SL Press: ABD'nin bize hangi silahları satacağına Erdoğan karar veriyor
    Etiketler
    Recep Tayyip ErdoğanF-35Yunanistan
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...