Yüzde 50.42 ile seçilen Başkan Sekmen mazbatasını törenle aldı

04 Nisan 2024 18:18 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 18:19

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen, mazbatasını aldı. AK Parti Erzurum Milletvekilleri Av. Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, teşkilat mensupları ve vatandaşların katıldığı törene yoğun ilgi gösterildi.

“ŞEHRİN TAMAMINDAN GEREKLİ DESTEĞİ ALDIK”

Başkan Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, şehir halkına gösterdikleri teveccühten dolayı şükranlarını sundu. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Erzurum'umuzda halkımız kararını verdi. Erzurum’un tarihinde bir ilk Halkımız ilk kez 3. dönemi bizlere tevdi etti. İnşallah bizler de halkımızın bu güzel teveccühünü en güzel şekilde değerlendirerek halkımızın beklentilerine ve isteklerine inşallah cevap verebilmenin gayreti içerisinde olacağız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi seçim dolayısıyla kalplerini kırdığımız vatandaşlarımız olabilir Bilmeyerek, istemeyerek onlara da buradan tekrar haklarını helal etmelerini temenni ediyorum. İnşallah biz de kaldığımız yerden hizmete devam edeceğiz.

Erzurum halkımızın teveccühü çok önemliydi. Şehrin tamamından gerekli desteği alarak seçilmiş bulunuyoruz. Seçilen diğer başkan arkadaşlarıma, meclis üyelerimize hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımız gereğini yaptı, kararını verdi biz de hizmete koyularak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu dönem hizmetlerimizin en önemli kısımlarından biri olan sosyal belediyeciliği daha da artıracağız. Dar gelirli ve emeklilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla ve asla göz ardı etmeden tüm halkımızı kucaklayacağız.”

Konuşmaların ardından Başkan Sekmen makamına geçerek tebrikleri kabul etti. Vatandaşlar Başkan Sekmen’e yoğun ilgi gösterdi.