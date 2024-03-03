Zafer Partisi Fatih adayının esnaf ziyareti gündeme oturdu! Tavırları tepki çekti
Zafer Partisi'nin Fatih belediye başkanı adayı Hande Karacasu seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Karacasu'nun tavırları sosyal medyada gündeme otururken yoğun eleştiri aldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'ne geri sayım sürerken belediye başkanı adayları da çalışmalarına hız verdi. Bu isimlerden biri olan Zafer Partisi Fatih Belediye Başkan Adayı Hande Karacasu, esnaf ziyaretinde bulunurken, gezi esnasında sergilediği tavır sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.
SÖZÜ GÖÇMENLERE GETİRDİ
Girdiği bir dükkanı meraklı gözlerle süzen ve tavanına kadar her yerini inceleyen Karacasu esnafa "İşler nasıl" diye sordu. Karacasu, "İyi değil. Maalesef durgun" yanıtı üzerine sert bir şekilde "Niye" diye sordu.
Sözü göçmen sorununa getirmek isteyen Karacasu, esnafın turistlerden dert yanması üzerine ısrarla "Onu demiyorum, göçle gelenler" diyerek sohbeti devam ettirdi.
Esnafa "Gitmelerinden mi memnunsun, kalmalarından mı?" diye soran Karacasu, "Gitmelerden" cevabı üzerine "Tamam, güzel" diyerek Zafer Partisi'ne oıy istedi ve göçmen sorununu çözeceği vaadinde bulundu.
SOSYAL MEDYA LİNCİ YEDİ
Ancak Karacasu'nun ziyarette sergilediği tavırlar ve konuşma üslubu sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Meral Akşener'e benzetilen Karacasu'nun vatandaşla çok üstten konuştuğu ve bu tavrın itici olduğu yorumları yapıldı
Karacasu ise Daha sonra sosyal medya hesabından, esnaf ziyaretiyle ilgili bir paylaşımda bulunarak, "Şeker Han esnafının derdini dinledik. Sağ olsunlar bizi bırakmadılar; sohbet ettik. Canım Şeker Han’ın etrafını Suriyeli esnaf ve Arap dükkanı sarmış. Yetki verin, Fatih sizin olacak” dedim" ifadelerine yer verdi.