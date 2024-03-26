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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 16:20 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:07

Zafer Partisi'nin adayı CHP lehine seçimden çekildi

Zafer Partisi'nin Antakya adayı CHP lehine seçimden çekildiğini belirterek, omuz omuza çalışacaklarını söyledi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, Gerçek Gündem
Zafer Partisi&#039;nin adayı CHP lehine seçimden çekildi

31 Mart yerel seçimlerine günler kala partiler çalışmalarını sürdürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, il ve ilçelerde esnafa adaylarına oy istemek için ziyarette bulunuyor. Zafer Partisi’nin bir adayı CHP lehine seçimlerden çekildi.

Zafer Partisi'nin adayı CHP lehine seçimden çekildi - 1. Resim

Zafer Partisi’nin Hatay Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Zafer Partisi'nin adayı CHP lehine seçimden çekildi - 2. Resim

CHP İLE OMUZ OMUZA

Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye Başkan adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi. Aksoy ise Akkoçak’a teşekkür ederek, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını belirtti.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr, Gerçek Gündem
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