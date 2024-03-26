26 Mart 2024 16:20 - Güncelleme : 26 Mart 2024 17:07
Zafer Partisi'nin adayı CHP lehine seçimden çekildi
Zafer Partisi'nin Antakya adayı CHP lehine seçimden çekildiğini belirterek, omuz omuza çalışacaklarını söyledi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, Gerçek Gündem
31 Mart yerel seçimlerine günler kala partiler çalışmalarını sürdürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, il ve ilçelerde esnafa adaylarına oy istemek için ziyarette bulunuyor. Zafer Partisi’nin bir adayı CHP lehine seçimlerden çekildi.
Zafer Partisi’nin Hatay Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak, CHP lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP İLE OMUZ OMUZA
Akkoçak, CHP'nin Antakya Belediye Başkan adayı Hüseyin Akyol ile bir araya geldi. Aksoy ise Akkoçak’a teşekkür ederek, omuz omuza Antakya için çalışacaklarını belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr, Gerçek Gündem