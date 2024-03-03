Zafer Partisi’nin Atakum adayını havada görenler şaşırdı! Projelerini resmen uçarak anlattı
Zafer Partisi’nin Samsun Atakum Belediye Başkanı Adayı olan Tugay Başsan, projelerini yamaç paraşütüyle havada uçarak açıkladı.
Türkiye’de 31 Mart yerel seçimlere gün sayılırken partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bazı adaylar ilginç seçim vaatleriyle sosyal medyada ilgi gördü.
Zafer Partisi Atakum Belediye Başkanı Adayı Tugay Başsan ilginç bir seçim kampanyası başlattı. ‘Atakum’u uçuracak projelerimizi havada açıklayacağız’ diyen Başsan, emekli Jandarma Astsubay Kaan Dere ile birlikte yamaç paraşütüyle uçarak projelerini anlattı.
HAVADA AÇIKLAMAK İSTEDİ
Başsan, o anlarda “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ sözünü dikkate alarak, Atakum’u uçuracak projelerimizi havada açıklamak istedim. Atakum ile ilgili bizim hayal ettiğimiz ile diğer adayların hayal ettikleri arasında yerden göğe kadar fark var” ifadelerini kullandı.