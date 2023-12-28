Zafer Partisi'nin İBB Adayı için dikkat çeken isim

28 Aralık 2023 18:23 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 18:24

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken partilerin aday belirleme süreci de hızlandı.

Her parti açısından kritik öneme sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ise araştırma ve kamuoyu yoklamaları devam ediyor.

Zafer Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayının Azmi Karamahmutoğlu olacağı öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi’nin İstanbul Belediye Başkan adayı olacak." dedi.

AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?

1958 yılında Erzurum-Oltu’da doğan Azmi Karamahmutoğlu ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Oltu’da tamamladı. 1976 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1980 yılında mezun oldu.

Ülkücü hareketin önemli isimlerinden olan Karamahmutoğlu, 1978-1980 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

12 Eylül darbesi sonrası tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi’ne gönderilen Karamahmutoğlu, 1984 yılında tahliye edildikten sonra siyasete geri döndü.

Azmi Karamahmutoğlu, siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) devam etti. 1991 yılında MHP’den Ankara Milletvekili seçildi. 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1999 yılında tekrar MHP’den Ankara Milletvekili seçildi.