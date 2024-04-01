Zeydan Karalar'dan seçim değerlendirmesi: İttifaksız 10 puanla kazandık 

01 Nisan 2024 02:57 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 03:02

Türkiye, 31 Mart sabahı yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Hatay'da 08.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'da sona erdi. 31 Mart yerel seçimlerinde Adana'da CHP'nin adayı Zeydan Karalar seçimi resmi olmayan sonuçlara göre kazandı.

Karalar, sonuçlar açıklandıktan sonra merkez Seyhan ilçesindeki seçim ofisi önünde partilileriyle bir araya geldi.

"10 PUAN ÇOK KIYMETLİ"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Karalar, Türkiye'de önemli bir başarı elde ettiklerini söylerken, "Kazanıp 5 yıl hizmet yaptığım bir yerde ikinci bir kez kazanamazsam suçlu benim. Dolayısıyla Seyhan Belediyesini ilk kazandığımda bundan sonra hep kazanacağımızı söylemiştik.

Orada yaptığımız başarılarla Adana halkı bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Onlara minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bir kez de ittifak olmamasına rağmen 10 puanla Adana'da seçim kazanmak çok kıymetli, çok değerli. Ben bunun için yüreğine, irfanına inandığım Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum ayrıca mevcut ilçelerimize birkaç ilçe daha ekliyoruz." dedi.

Adana'yı tekrar bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduğunu anlatan Karalar, bu doğrultuda çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.