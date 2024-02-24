Amerikalılar Türklerin ilk ekmeğinin üzerine kondu! Bağırsakların altın deposu

24 Şubat 2024 11:57 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 12:11

Sosyal medyada sağlıklı yaşam üzerine fenomen olan Kayla Varney, Anadolu'nun ilk ve en eski ekmeği olan ekşi mayalıyı öve öve bitiremedi. Varney, bağırsakları çalıştırdığı için takipçilerine ekşi mayalı ekmekten tüketmelerini tavsiye etti. Anadolu Türkleri tarafından ilk defa üretilen ekşi mayalı ekmek sağlıklı beslenmede dünya çapında lider oldu. Sağlıklı yaşamın her noktasına dikkat eden Varney, adete Türklerin ekmeği olan ekşi mayalının üzerine kondu. Ancak Türk uzmanlar geleneklerimize sahip çıkmamız gerektiğini Amerika'nın bizlere empose ettiği fast food kültürünü bırakmamız gerektiğinin altını çizdi.

BAĞIRSAKLARIN ALTIN DEPOSU!

Diyetisyen Zeynep Öztürk, ekşi mayalı ekmeğin geleneğimizdeki yerini ve sağlık açısından olan etkilerini tgrthaber.com.tr'nin özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu. Öztürk, geleneksel beslenmenin önemini ancak şartlarının olduğunun altını çizdi.

Sindirimi çalıştıran ekşi mayalı ekmek hakkında Öztürk bağırsakların altın deposu olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Günümüzde sağlıklı beslenmenin önemi daha fazla anlaşılmaya başladıkça geleneksel yöntemlerle yapılan yiyeceklerin de önemi artmaktadır. İşte bu yiyeceklerden birisi olan ekşi mayalı ekmekler sinirim sistemimiz için oldukça faydalı. Ekşi mayalı ekmeklerin sindirim sistemimize olan faydası doğal fermentasyon yoluyla hazırlandığı için içerdiği probiyotikler sayesinde bağırsak florasının dengede tutmaya yardımcı olurlar."

MUTLAKA BİR UZMANA DANIŞIN!

Fermente olan ekşi mayalı ekmek bağırsak florası dengesinin yanı sıra dozunda tüketildiğinde sindirim sisteminin tüm opsiyonlarıyla çalıştırdığını ifade eden Öztürk, "Dünyanın her yerinde birçok çeşit fermente besin var. Yaklaşık 200 besin grubu var. Fermente besinler arasında. Bunlardan bir tanesi de ekşi mayalı ekmektir. Fakat tüketim dozu çok önemli biz. Kilo aldırmaz ibaresi kullanırsak eğer. Halk da sınırsız tüketim algısı oluştururuz. O yüzden doz belirtmek çok önemli. Evet faydası var. Özellikle bağırsak florası için çok faydası var ama yine de kişinin kendi olan kilosuna göre bir doz belirlemek lazım" ifadelerini kullandı.

EN TREND EKMEK OLDU!

Anadolu'da Türklerin yerleşik hayatta geçtiklerinde sıklıkla yaylalarda yaptıkları ekşi mayalı ekmek Bursa, Kastamonu, Uşak gibi şehirlerde günümüzde halen yapılır. Ancak son yıllarda Batının sunduğu yiyecekler nedeniyle gölgede kaldı. Ülkemizde değer kaybederken yurt dışında değer gören ekşi mayalı ekmeğin hikayesi Mezopotamya ve Orta Doğu topraklarının M.Ö yıllarına dayanır. Karbonhidrat miktarı ekşi mayadan kaynaklı düşüktür. Bu yüzden eski insanlar kilo ya da obezite gibi sağlık sorunları yaşanmamıştır. Hazımsızlık ve şişkinliği önleyen ekşi mayalı ekmek, öte yandan bağırsakları çalıştırdığından kan dolaşımını denetler. Bu sayede özellikle beyne giden kan akışını düzenlediğinden konsantre sorununu tarihe karıştırır. Vücudun enerji depolarını doldurarak kan şekerini dengeler. Abur cubur ihtiyacını keser.

BAĞIRSAK KANSERİNİ ÖNLEYEBİLİR!

Bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını desteklediğinden bilimsel olarak araştırması devam eden bağırsak kanserini önleyen doğal besinler listesinde yer alır. Diyetisyen Zeynep Öztürk, "Ekşi maya ve sindirimi sağlığı günümüzün sağlık trendleri arasında sıkça karşımıza çıkan en önemli konulardan bir tanesidir. Ekşi maya ve sindirimi sağlığı günümüzün sağlık trendleri arasında sıkça karşımıza çıkan en önemli konulardan bir tanesidir. Ekşi mayalı ekmeklerin fermentasyon sırasında oluşan organik asitler sayesinde sindirimi kolaylaştırarak bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Probiyotik özellikleri nedeni ile de sindirimdeki olumlu etkileri gözle görülür olan ekşi mayalar, bağırsak florasının dengesini destekleyerek probiyotik bakterilerin çoğalmasını teşvik eder. Bu sayede sindirim sistemimizin genel sağlığını pozitif yönde etkiler. Böylece sindirim sistemimizin daha düzenli hale gelmesine ve bağırsaklardaki rahatsızlıkların azalmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu. Ekşi mayalı ekmek kilo aldırmaz ancak bir uzman kontrolünde tüketilmeli. Çünkü miktarı bünyeden bünyeye değişir.