Amerikalıları solladık! Türk kadınları zirvede

02 Mart 2024 13:04 - Güncelleme : 02 Mart 2024 15:03

The Lancet Tıp sitesinde yayınlanan verilere göre Türkiye obezite hastalığında Amerika'ya fark attı. Yıllardır zirvede olan Amerika'nın tahtını alan Türkiye için çanlar erkeklerden çok kadınlar için çaldı. Kadınların yüzde 80'ine yakın obezite ile burun buruna. Bunun en önemli nedeni ise kadınların hareketliliği azaldı. Yapılan araştırmada yer alan kadın ve erkek oranlarında ülke ülke bilim insanları obezite haritası çıkardı.

TÜRKİYE AMERİKA'YI OBEZİTEDE SOLLADI!

Amerika'da obezitede erkeklerde 10. sırada yer alırken kadınlarda ise 36. sırada yer aldı. Türkiye'de ise 1990'lı yıllardan sonra en yüksek oran 2024 yılında çıktı. Türkiye sıralamada erkeklerde 100. sırada yer alırken kadınlarda 5. sıraya yerleşti. Neredeyse 2022 ve 2024 verileri arasında yüzde 49 oranı aşıldı. Dünya Sağlık Örgütüyle işbirliği kapsamında yapılan çalışmalarda kadınlarda obezite artışı ise geçtiğimiz gün başka bir çalışma ile karşılaştırılarak verildi.

KADINLAR HAREKET ETMİYOR!

Kadınların artan teknolojik aletler nedeniyle hareket etme olasılıkları azaldı. Evi süpüren robot süpürgelerden tutunda kol hareketini azaltan hamur yapma makineleri kadınları hareketsiz bir yaşama götürdüğü iddia edildi. Akbinde yapılan obezite haritası ise bu durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Öte yandan dünyada en hareketli ülke olan Hindistan, Güney Kore gibi ülkelerde ise obezite neredeyse azalmaya doğru gidiyor. Çok yemek yemekten ziyade uzmanların hareket azlığı ile vurguladıkları obezite hakkında yapılan bilimsel araştırmada öte yandan hazır ürünlerde yerini aldı. Çok fazla organik yaşamdan uzaklaşmak adeta tüm vücudun hücresel deneyimini azalttığı da çalışmada yer alan bir diğer konu oldu.