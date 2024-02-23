Bakan Koca'dan doktorlara müjde: Sözleşmeli yeni alanlar açılacak

23 Şubat 2024 20:33 - Güncelleme : 23 Şubat 2024 20:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yan dal uzmanı hekimler için müjdeli bir haberi duyurdu.

TBMM'de kabul edilen yeni yasal düzenleme ile yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanlarında artış sağlanırken, ayrıca Ankara ve İstanbul dışındaki tüm illerde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonlar açılacağını açıkladı.

BAKAN KOCA 'HAYIRLI OLSUN' DİYEREK DUYURDU

Önceki gün Meclis'te kabul edilen ve uzman hekimlerin ek ödemelerinde artış öngören yasal düzenlemenin ardından müjde geldi.

Bakan Koca, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenleme önceki gün Meclis’te kabul edilmişti. Yeni bir gelişmeyi daha duyurmak istiyorum: Ankara ve İstanbul hariç tüm illerimizde yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...