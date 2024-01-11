Beyazlayan saçlardan korkmayın! Önüne geçilebilir

11 Ocak 2024 11:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 11:05

Saçlar yaş aldıkça beyazlamaya başlar. Ancak saç beyazlamasında başta genetik faktörler olmak üzere; sigara, stres, hormonlar ve metabolik bozukluklar saçların beyazlamasında en önemli etkenlerden bazılarıdır. Alınan B ve B5 vitamini saç köklerimizi ve melanin hormonunu destekler. Balık, yumurta, süt, tam tahıllı ve baklagil ailesi gıdalarını tüketilmiyor ise bu vitaminleri hap olarak tüketilmelidir. Mevsimden dolayı alınacak D vitaminini beyaz ve kırmızı et ürünleri gibi gıdalarla desteklenebilir.

SAÇ BEYAZLAMASINI DURDURMAK MÜMKÜN MÜ?

Saç beyazlaması, doğal yaşlanma sürecinin bir parçasıdır. Saç beyazlığına erken yaşta yakalanmamak ve süreci uzatmak için bazı önlemler alınabilir. Öncelikle gerekli olan vitaminleri ve gıdaları doğal yollarla almak. Stresten uzak durmak, sigara kullanmamak, gereksiz yere ilaç almamak, kimyasal içeren saç boyalarını az kullanmak. Doktorumuz erken saç beyazlamasına eğer bir tedavi uygulamış ise doğal yöntemler bu süreci uzatabilir.