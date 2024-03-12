Bilim insanları Doğuluların yorganlarını araştırdı! Altın uykunun sırrı

12 Mart 2024 20:14 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:49

Amerikalı Bilim insanları uyku hallerini araştırdıkları bir çalışmada ilginç bir sonuca imza atar. Özellikle Doğuluların ve Güneydoğuluların sıklıkla kullandığı kalın yorganın insan sağlığına olan olumlu etkilerini ortaya çıkardı. Bilim insanları dünyada Uzakdoğu ülkelerinde de kullanılan bu yorganların sağladığı faydalara altın uyku adını verdi.

BİLİM İNSANLARI DOĞULULARIN YORGANLARINI ARAŞTIRDI!

Bilim insanları son yıllarda insanların kaliteli uyku çekmediklerini tespit etti. Hastanelerdeki şikayetlerin çoğu kişilerin kaliteli uyku çekemediklerinden kaynaklı ortaya çeşitli hastalıklar çıktı.

Hastalıkların kaynağı olan uykusuzluk sorunun ise aslında yıllardır Doğulular tarafından çekilmediğini ifade etti. Bunun nedeni ise uyku sırasında kullanılan yorgan olduğu ifade edildi.

PEKİ YORGAN NASIL UYKU HALİNİ KALİTELİ YAPAR?

Bilim insanları kullanılan yorganın ağırlığı insan vücudunu dinginleştirir. Kemiklerde artan sıcaklık melotinin hormonunu tetikler. Bu hormon artıkça beyne iletkenlik ve sinir sisteminle uyuşukluk meydana gelir.

Kişi yorganın verdiği ağırlığa biannen uykusu ağırlaşır. Bilim insanları uyku hali ağırlaşan kişilerin REM sonrası hızla uykuya daldıklarını ifade etti. Bu durum sadece Doğulular değil aynı zamanda yaylada yaşayanlarda da aynı kalite görülmüştür. Öte yandan bilim insanları kafeinden uzak durulması gerektiğini ve özellikle akşam yemeğinden sonra kafein tüketilmemesi gerektiğinin altını çizer.