Covid-19 alarmı! Vakalar hızla artıyor: ABD ve İspanya'da maskeye dönüş başladı

06 Ocak 2024 12:45 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 13:08

ABD’de korona, mevsimsel grip ve diğer solunum yolu vakaları hızla artıyor. Dört eyaletteki hastanelerde maske takma zorunluluğu getirildi. Kural, New York, Kaliforniya, Illinois ve Massachusetts'te uygulanacak. Sağlık çalışanlarının yanı sıra tüm hasta ve ziyaretçileri de kapsayacak.

VAKALAR ARTTI!

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan en son verilere göre, 17-23 Aralık tarihleri arasında COVID nedeniyle 29 bin kişi hastaneye yattı. Aynı dönemde grip nedeni ile hastaneye yatanların sayısı da 14 bin 700 olarak kayda geçti.

MASKER ZORUNLULUĞU BAŞLADI

İspanya'nın en çok turist çeken bölgelerinden biri olan Valencia’da benzer bir uygulama başlatıldı. Solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış nedeniyle sağlık merkezlerinde maske zorunluluğu başlatıldı.

TÜRK BİLİM İNSANLARI ANTİKOR ÜRETTİ

Öte yandan Türk bilim insanları koronavirüse karşı hazırlanacak ilaç için antikor üretti. Kocaeli Üniversitesi ile Çin'deki partnerler ortaklığında hazırlanan proje kapsamında geliştirilen antikorla ilişkili iki molekülün, Kovid-19 etkeni SARS-CoV-2 ve mevsimsel koronavirüslere karşı etkin olduğu belirlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Çin Ulusal Doğal Araştırma Vakfı (NSFC) ikili işbirliği programı kapsamında 2020'de kabul edilen "Geniş Etkili Yeni Anti-Korona Virüs Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde KOÜ'den proje yürütücüsü Prof. Dr. Aynur Karadenizli ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Kasap, Prof. Dr. Gürler Akpınar, doktor öğretim üyeleri Hüseyin Uzuner ve Emel Azak çalışmalar gerçekleştirdi.

Akademisyenler, projenin Türkiye ayağında, KOÜ Tıp Fakültesi Moleküler Araştırma ve Antikor Laboratuvarı'nda yer alan Antikor Üretim Birimi ile Proteomiks Birimi'nde protein hedefli ilaç molekülünün antikor kısmını üretti. Üretilen antikorla ilişkili iki molekülün, Kovid-19 etkeni SARS-CoV-2 ve mevsimsel koronavirüslere karşı etkin olduğu belirlendi.

Akademisyenler, etkinliği yüksek 2 antikoru seçip proje ortakları olan Çin'den Shanghai Jiao Tong Üniversitesine gönderdi. burada yapılan ek çalışmalar sonrasında molekül için uluslararası patente başvuruldu.