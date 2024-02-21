İbn-i Sina asırlar yıl önce yazmış! Dünya Sağlık Örgütü daha yeni keşfetti

21 Şubat 2024 10:30 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:19

"Dünya Sağlık Örgütü yeni bir pandemi dönemine hazır değil" yapılan araştırmalara göre ortaya çıkan bu sonuç tedirginliği artırdı. Her geçen gün artan virüsler için DSÖ her ne kadar uyarı yapsa da bunları önleyebilecek kapasite henüz sağlanmadı. Tüm bu virüsler hakkında aslında Batılı bilim insanlarının bile şifacıların piri olarak geçtiği İbn-i Sina 1500 yıl önce hem uyarıda bulunmuş hem de şifa reçetesini vermiş.

DSÖ'DEN YENİ VİRÜS HAREKETLENMESİ!

Koranavirüs 2019 yılından beridir mutasyonlarına devam ederken dünya genelinde yeni virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle küresel ısınmadan kaynaklı ortaya çıkan virüs çeşitlerindeki yayılma hastalıkları da artırdı. Bağışıklık sisteminin düşmesi sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşamla beraber artan çevre kirliliği hastalıkların tetiklenmesine ve kalıcı hale gelmesine neden olurken Dünya Sağlık Örgütü'nün herhangi bir planının olmadığı görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus katıldığı bir program da "Gördüğümüz kadarıyla, sistemimizde boşluklar var. Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz" şeklinde konuştu.

İBN-İ SİNA 1500 YIL ÖNCE UYARMIŞ VE REÇETE VERMİŞ!

Tüm bunlar dünya genelinde 2019 yılından 2023 yılının başına kadar yaşanan kabus gibi pandemi süreçlerinin yeniden yaşanma ihtimali söz konusu hale geldi. Ancak İbn-i Sina tüm bu virüsler konusunda uyarılarda bulunduğuna dair kesin kanıt şifa kitabında yer aldı. Kitabü'ş-Şifa olarak geçen kitapta İbn-i Sina günümüzden bahsederek virüs ve hastalıkların o çağlara oranla daha hızlı yayılacağını belirtti.

Hastalıklara karşı bağışıklık sistemine dikkat çeken İbn-i Sina'nın bu açıklamaları Japon bilim insanları tarafından revize edildi. 2021 yılında ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve aynı fakültede görevli Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş İbn-i Sina'nın önerisi olan yabani çiğdem hakkında araştırmalar yaptı.

VİRÜSLERİ ETKİSİZLEŞTİRİYOR!

İbn-i Sina, kekik ve yabani çiğdem bitkilerinin virüslere karşı olan etkinliğini ortaya koyan çalışmalar yaptı. Normal şartlarda yabani çiğdem tam nir zehirli bitkidir. Ancak doğru yöntemle pişirildiğinde vücuttaki virüsleri etkisiz hale balgam ve dışkı yoluyla atılmasını sağlar. Bağırsak sistemindeki enzimlemeyi dengeler böylece kandaki direnç artar. Bilim adamları tarafından da yabani çiğdemin gut hastalıklarının şifası olduğu ortaya çıkarıldı.

Kekik ise günümüzdeki antibiyotik ve antioksidan ilaçlarının ham maddesidir. İçeriğinde antiviral ve antifungal maddeler barındırdığından bağışıklık sistemindeki protein gücünü artırarak, beynin direnci için sinyaller gönderir. Adeta vücuttaki tüm sistemleri kontrollü bir şekilde yönlendirir. Fonksiyonel gücünü artırır. Kekik çay formunda tüketilmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda sulu yemeklere de eklenmesi öneriler tüketim şekillerinden biridir.