Etkisine siz bile şaşıracaksınız! Şampuanı çöpe attıran 5 doğal ürün

04 Ocak 2024 16:56 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:56

Günümüzde binlerce şampuan üretilip satılmaktadır. Cilt tipine göre, kokusuna göre şampuanlar ayrılmaktadır. Ancak şampuanlar bilindiği üzere kimyasal ürünlerdir. Bu kimyasal ürünleri kullanmak yerine daha doğal ürünleri de tercih edebilirsiniz. İşte size sunabileceğimiz doğal ürünler…

ALOE VERA

Aloe veranın yapısında pek çok anti-bakteriyel özellik bulunmaktadır. Aloe vera ölü cilt hücrelerini temizler ve antienflamatuvar etkisiyle kepek oluşumunu engeller. Aloe vera jelini saç derisinden uçlara kadar saçınıza masaj yaparak uygulayın. Saçınızı geniş dişli bir tarakla fırçalayın ve bu karşımı 30 dakika saçınızda tuttuktan sonra durulayın.

HİNDİTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağının cilde etkisini bilmeyen yoktur. Doğal güzellik ürünleri arasında sık sık adı geçen çok işlevli bir üründür. Hindistan cevizinin içeriğindeki vitaminlerle saçı koruya yardımcı olur. Aynı zamanda hindistan cevizi yağı, ayrıca saçın sağlıklı uzamasını ve daha canlı görünmesini de sağlar. Tarifine gelirsek; akşamları kuru saçınıza Hindistan cevizi yağı sürün, her tele yağın yayılmasını sağlamanız gerekir. Ardından da bir havlu ile sarın ve 20-30 dakika beklettikten sonra durulayın.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı pek çok iltihabı iyileştirir. Ölü hücreleri, fazla yağı ve diğer ürünlerin artıklarını gideriyor. Şampuan yerine kullanıldığı zaman gözeneklerinizi de temizleyerek cildinizin nefes almasını da sağlar. Tarif; Her zaman Hindistan cevizi veya badem yağı gibi başka yağlarla 1 ile 10 oranında güzelce seyreltin. Durulama yaptığınız zaman da kullanabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı, saçın dış katmanlarını yatıştırır kendine özgü parlaklık verir. İşlem görmüş, saçlar için de en faydalı çözümlerden bir tanesidir. Tarifi ise saçınızın uzunluğuna bağlı olarak kısa saç, bir çorba kaşığı ılık zeytinyağından fazlasına gerek yoktur. Daha uzun saçın bir fincanın 1 / 4’üne kadar zeytinyağına ihtiyacı duyulabilir. 15 dakika boyunca saç derinize sürdükten sonra saçınızı güzelce durulayın.

ÇAY

Çayın içinde yer alan kafein ve vitaminler, saçınızdaki oksijen seviyesini dengelemeye yardımcı olur. Bu da saçlarınızın uzamasını sağlar. Bir demlik çay demleyin, soğumaya bırakın ve saçınızı demlediğiniz bu çayla yıkayın.