Eyvah eyvah ''Sağlıklı yaşayayım derken hastanelik olmayın''! Her sabah Smootie tüketenler yandı

22 Şubat 2024 15:16 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 16:01

Bağırsak çalıştırmak ve zayıflamak için smootie tüketenlere uzmanlardan ciddi uyarı geldi. Zayıflayayım derken dikkatsiz yapılan diyetlerin başında kontrolsüz smootie geldi. Türkiye Hastanesi Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan, her sabaha smootie ile başlayanları uyardı. Özellikle fenomenlerin sık sık yaptığı smoothie reklamlarından sonra artan bağırsak sorunlarına dikkat çekildi.

HER SABAH SMOOTHİE TÜKETENLER YANDI

Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan, kontrolsüz yapılan smoothie sindirim sistemini bozduğunun altını çizdi. Her sabah özellikle tüketenler için uyarıda bulunan Arslan, bağırsak işlevselliğine dikkat çekti. Sürekli sıvı gıda alanların sindirim sistemindeki enzimleri pasif hale getirir. Bu da vücuda alınan diğer besinlerden elde edilecek vitamin değerlerini bozar. Kana yeterli oranda alınmayan enzimler nedeniyle vücutta halsizlik yorgunluk başlar. Bu yüzden her sabah sıvı beslenmek konusunda uzmanından net uyarı geldi.

SAĞLIKLI YAŞAYAYIM DERKEN HASTANELİK OLMAYIN

Kilo vermek için genellikle tüketilen smoothie uyarısını yapan uzmanlar dikkat çektikleri diğer nokta ise karaciğer yağlanması oldu. Karaciğer yağlanmasını temizlemek için harekete geçen ancak uzman kontrolünde olmadan her gün alınan smoothie yerine tavsiye üzerine bir planlar tüketilmesi gerekir.

Karaciğer yağlanması ve kilo alımı arasındaki benzerliği vurgulayan Arslan, "Karaciğer ve kilo alımı arasında bağlantı var. Karaciğer hızla yağlandıkça vücutta da yağ tutma oranı da bu noktada artar. Bunu dengelemek için sadece diyet yapmak yeterli değil, sağlıklı beslenme, spor ve denge esas alınmalı" şeklinde konuştu. Arsal, sağlıklı beslenme de en büyük detayın denge olduğunu hatırlattı. Aksi halde, sosyal medyada her fenomenden görülen uygulamalar vücudu hastanelik edebilir.

Smoothie tüketildikten 1 saat sonra sağlam bir kahvaltı yapılmalı. İçinde yumurta, bal ve peynir barındıran bu listede kişinin bağırsaklarının çalışması gerekir. Bu yüzden katkı gıdalarla beraber smoothie tüketilmesinde fayda var.