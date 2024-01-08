Fazla yağlar gözünüzde büyümesin! Yıllardır aradığınız tarifi buldunuz…
Fazla yağlar dönem dönem herkesin problemi olabiliyor. Ancak bu sorunu gözünüzde çok büyütmeyin. Spor ve diyetle beraber fazla kilolarınıza ve yağlarınıza veda edebilirsiniz. Bunun yanında size vereceğimiz tamamen doğal altın süt tarifi ile de fazla yağlarınızdan kurtulabilirsiniz.
Bugüne kadar yağ yakan pek çok tarif denemiş ya da karşılaşmış olabilirsiniz. Kimisi işe yaramamış kimisinin de tadı size cazip gelmemiş olabilir. Ancak altın süt tarifi hem doğal hem de yağ yakan malzemeler ile hazırlanmaktadır. İçerken tadına doyamayacağınız bu tarifi denemeye hazır mısınız? İşte altın süt tarifi…
YAĞ YAKAN ALTIN SÜT TARİFİ
Altın süt metabolizmayı hızlandırıyor, sindirimi düzenliyor, bağışıklığı düzenliyor ve uzun süreli tokluk hissi vermede önemli rol oynuyor. Ayrıca doğal ağrı kesici özelliği gösterir, zerdeçalın içindeki curcumin immün sistemi güçlendiren antioksidan özelliğe sahiptir. Yağ yakımına yardımcı ve bir bardakta pek çok fayda gizli olan bu içecek yıllardır aradığınız tarif olabilir.
YAĞ YAKAN ALTIN SÜT MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1 su bardağı yarım yağlı süt
- 1 çay kaşığı kadar zencefil
- 1 çay kaşığı toz zerdeçal
- 1/2 çay kaşığı kadar karabiber
- 1-2 adet çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın
- 1 tutam karanfil/ eklemesen de olur
- 1 çay kaşığı bal/ eklemesen de olur
ALTIN SÜT YAPILIŞI
Bal dışında tüm malzemeleri karıştırın ve kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Daha sonra bardağa alıp içine bal ekleyin. Bu tarifi gebeler ve emziren anneler için uygun görülmemektedir.