Fazla yağlar gözünüzde büyümesin! Yıllardır aradığınız tarifi buldunuz…

08 Ocak 2024 09:46 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 09:47

Bugüne kadar yağ yakan pek çok tarif denemiş ya da karşılaşmış olabilirsiniz. Kimisi işe yaramamış kimisinin de tadı size cazip gelmemiş olabilir. Ancak altın süt tarifi hem doğal hem de yağ yakan malzemeler ile hazırlanmaktadır. İçerken tadına doyamayacağınız bu tarifi denemeye hazır mısınız? İşte altın süt tarifi…

YAĞ YAKAN ALTIN SÜT TARİFİ

Altın süt metabolizmayı hızlandırıyor, sindirimi düzenliyor, bağışıklığı düzenliyor ve uzun süreli tokluk hissi vermede önemli rol oynuyor. Ayrıca doğal ağrı kesici özelliği gösterir, zerdeçalın içindeki curcumin immün sistemi güçlendiren antioksidan özelliğe sahiptir. Yağ yakımına yardımcı ve bir bardakta pek çok fayda gizli olan bu içecek yıllardır aradığınız tarif olabilir.

YAĞ YAKAN ALTIN SÜT MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı yarım yağlı süt

1 çay kaşığı kadar zencefil

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1/2 çay kaşığı kadar karabiber

1-2 adet çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın

1 tutam karanfil/ eklemesen de olur

1 çay kaşığı bal/ eklemesen de olur

ALTIN SÜT YAPILIŞI

Bal dışında tüm malzemeleri karıştırın ve kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Daha sonra bardağa alıp içine bal ekleyin. Bu tarifi gebeler ve emziren anneler için uygun görülmemektedir.