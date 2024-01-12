Grip kalp yetmezliğine davetiye çıkarıyor!

12 Ocak 2024 11:37 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 11:37

Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Funda Emren Yakar, Sivas’ta son günlerde artan grip vakaları hakkında açıklamada bulundu.

Dr. Funda Emren Yakar, çevremizde sıklıkla görülen ve polikliniklerde yoğun bir şekilde gözlemlenen viral salgına dair önemli açıklamalarda bulundu. Grip olarak bilinen hastalığın aslında birden fazla nedeni olabileceğinin altını çizen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Yakar, son zamanlarda izlenen viral salgına influenza, Covid-19, RSV gibi farklı virüslerin neden olabildiğini söyledi.

Hastalıkların ortak noktası viral etkenler tarafından oluşturulması olduğunu ifade eden Dr. Yakar, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve ateş gibi belirtilerin görülebileceğini açıkladı. Sağlıklı bireylerde genel olarak hafif seyrettiğini açıklayan Dr. Yakar, bağışıklık sistemi düşük olan bireylerde, bebeklerde, çocuklarda ve kronik hastalığı olan bireylerde solunum sıkıntısı ve kalp yetmezliğini olabileceğini söyledi.

ÜÇLÜ ENFEKSİYONLAR GELİŞİYOR!

Ayrıca Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Funda Emren Yakar, gribin pek çok nedeninin olduğunu vurgulayarak, “Çevrenizde sık karşılaştığınız ve bizlerin de polikliniklerde gözlemlediğimiz üzere çok yoğun bir viral salgın ile karşı karşıyayız. Aslında halk arasında yalnızca grip adı altında sınıflandırılan hastalığın birden fazla nedeni olabilir. Polikliniklerde gözlemlediğimiz üzere hastalarda ınfluenza, Covid-19, RSV gibi farklı virüsler bu hastalığa neden olabiliyor. Burun tıkanıklığı boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve ateş gibi bulgular bahsettiğimiz enfeksiyonların hemen hepsinde izlenebilir. Bazı hastalarda nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve buna bağlı gelişen kalp yetmezliği gibi yatış gerektiren durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Sağlıklı kişilerde bu vıral enfeksiyonlar genellikle çok ağır seyretmez ve herhangi bir ileri semptoma yol açmadan iyileşir.

Ancak bağışıklık sistemi düşük olan kişiler, bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerde istemediğimiz ağır semptomlar gelişebilir. Bazı vakalarda ise iki vıral etkenin bir arada olduğunu hatta nadir de olsa üçlü enfeksiyonlar geliştiğine şahit oluyoruz” dedi.