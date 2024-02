Güney Kore'nin popüler yemeğinden çıkanlar mide bulandırdı! Beyni yiyip bitiriyor

20 Şubat 2024 17:35 - Güncelleme : 20 Şubat 2024 17:40

Gıda uzmanlarının yaptığı araştırmada Güney Kore yemeği olan Noodle olarak geçen eriştenin hazır halinde kanserojen maddeden böceğe saça kadar her şeye rastladıklarını açıkladı. Güney Korelilerin hemen hemen her öğün her şeyle karıştırıp yedikleri bu erişteler ülkelerde paketli satılıyor. Ancak özellikle sos kısımlarında kimyasal maddeler tespit edildi. Uzun süre tüketilmesi için kullanılan bazı kimyasal malzemelerin vücuttaki aktif sağlıklı hücreleri deforme ettikleri Gıda uzmanları tarafından duyurulan bir diğer konu oldu.

GÜNEY KORE'NİN POPÜLER YEMEĞİNDEN ÇIKANLAR MİDE BULANDIRDI!

Malezya ve Tayland'taki gıda uzmanları kontrol sırasında ülkelerinde yaygın olarak tüketilen ve Güney Korelilere özgü olan erişteleri mercek altına aldı. Fabrikasyon olan eriştelerin sos kısımlarında çıkan kanserojen madde sonrası marketlerden hazır erişteler toplatıldı. Ancak dünya genelinde hızlı yemek olarak servis edilen bu hazır erişteler tehlike saçmaya devam ediyor.

Güney Korelilerde de paket olarak servis edilse de raf ömrü sınırlandırılması konulan bu yiyeceklere diğer ülkelerde uzun süreli raf ömrü araştırmaya neden olmuştu. 2022 yılından beridir hazır gıdalar üzerinde araştırma yapan uzmanlar bu tarz hazır besinlerin sinir sistemini olumsuz etkilediğini tespit etti. İçerilerinde plastik kalıntıların yer aldığı hazır eriştiler sinirlerdeki hücreleri tahrip eder. Bu da beyin gelişimini olumsuz etkiler.

BEYNİ YİYİP BİTİRİYOR!

Sağlıklı hücre sayısı azaldıkça vücuttaki fonksiyonel dengenin bozulduğunun altını çizen Taylandlı bilim insanları araştırmalarında aynı zamanda hazır eriştelerin diyabetten kalp hastalıklarına, yüksek tansiyondan sindirim problemlerine kadar birçok sağlık sorununu tetikler.

ABD'li bilim insanlarının aksine Taylandlı bilim insanları bağırsaklardaki flora dengesizliği nedeniyle hazır eriştelerin beslenme bozukluğuna yol açtığını ve enzimlenmesi gereken vitaminleri yeteri kadar enzimlenmediğinin altını çizdi.