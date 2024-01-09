Hızlı uyumak artık zor değil! 3 dakikada uykuya dalabilirsiniz
Hızlı uykuya dalmak çoğu insan için bir lüks olabilir. Kimi insanlar başlarını yastığa koydukları anda uykuya dalmayı başarırken, kimileri de gece boyunca bir sağa bir sola dönerek uykunun gelmesini bekler. Kısa bir zamanda uykuya dalmak zannettiğiniz kadar zor olmayabilir.
Gece yatağa gittiğiniz zaman uyanık şekilde yatakta yatmayı alışkanlık haline getirdiyseniz, beyniniz o süreçte saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla çalışmaya başlar. İstediğiniz o uykuya bir türlü dalamıyorsanız, size yeni bir haberimiz var.
2-3 DAKİKADA UYKUYA DALIN!
Uyumakta zorlanan insanlar bu haber tam size göre. Sadece 2-3 dakika içinde kişinin uykuya dalmasına yardım eden gizli bir askeri teknik uygulaması olduğu açıklandı. Bu askeri sırrı ABD ordusunun özellikle savaş zamanlarında askerlerin kolay bir şekilde uykuya dalmasını sağlamak için kullandığı biliniyor. Bu uykuya dalma yöntemine 1981 yılında yayımlanan "Relax and Win: Championship Performance" adlı kitapta daha önce yer bulmuştu. Ama geniş takipçi listesine sahip Joe.co.uk isimli web sitesinin yöntemi yayımlamasının sonra bu konuya ilgi artmaya başladı.
İşte 2-3 dakika içinde uykuya dalmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;
- Dil, çene ve göz çevresindeki kasları güzel bir şekilde gevşetin.
- Omuzlarınızı olabildiğince aşağı bırakın, sonrasında da üst ve alt kollarınızı aşağı sakince bırakın.
- Yavaş yavaş nefes alın, göğsünüzü gevşetin. Daha sonra da kalçadan başlayarak bacaklarınıza doğru gevşeyin.
- Zihninizi temizlemek için 10 saniye bekleyin. Sonra da size mutluluk verecek sizi başka alemlere götürecek anları düşünün. Bu yöntemi 6 hafta boyunca uygulayan insanların yüzde 96’sının hızlı bir şekilde uykuya daldıkları söylendi.