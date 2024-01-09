Hızlı uyumak artık zor değil! 3 dakikada uykuya dalabilirsiniz

09 Ocak 2024 12:09 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:09

Gece yatağa gittiğiniz zaman uyanık şekilde yatakta yatmayı alışkanlık haline getirdiyseniz, beyniniz o süreçte saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre hızla çalışmaya başlar. İstediğiniz o uykuya bir türlü dalamıyorsanız, size yeni bir haberimiz var.

2-3 DAKİKADA UYKUYA DALIN!

Uyumakta zorlanan insanlar bu haber tam size göre. Sadece 2-3 dakika içinde kişinin uykuya dalmasına yardım eden gizli bir askeri teknik uygulaması olduğu açıklandı. Bu askeri sırrı ABD ordusunun özellikle savaş zamanlarında askerlerin kolay bir şekilde uykuya dalmasını sağlamak için kullandığı biliniyor. Bu uykuya dalma yöntemine 1981 yılında yayımlanan "Relax and Win: Championship Performance" adlı kitapta daha önce yer bulmuştu. Ama geniş takipçi listesine sahip Joe.co.uk isimli web sitesinin yöntemi yayımlamasının sonra bu konuya ilgi artmaya başladı.

İşte 2-3 dakika içinde uykuya dalmak için izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir;