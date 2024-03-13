İftar ve sahur arası saat tam 22:00'a dikkat! Mutlaka yiyin

13 Mart 2024 21:01 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:35

Ramazan ayında iftar ile sahur arasında vücuda çok da yüklenilmemesi gerektiğini ifade eden Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan, bu saatler arasında bir ara öğün olması gerektiğini tgrthaber.com.tr'den Berrak Arıcan'a anlattı. İftar yemeğinin ardından tatlı yerine yemiş seçimin yapılmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Arslan, lifli gıdalara dikkat çekti.

İFTAR VE SAHUR ARASINDA NASIL BESLENİLMELİ?

İftar yemeğinin ardından ilk ara öğünde sıvı gıdaların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Diyetisyen Arslan, şunları anlattı:

''İftarda yediğimiz yiyeceklerin ortalama sindirimi 3-4 saat. Örneğin 18.30-19.00 civarı iftar olduğunu düşünürsek, saat 22.00 gibi bir ara öğün yememiz gerekiyor. Bu arada önce sıvı gıdalar tercih edilmeli. Mesela tazı sıkılmış bir portakal suyunu da tercih edebilirsiniz, süt ile yapılmış bir içeceği de tüketebilirsiniz. Meyveli süt de yapabilirsiniz. Çocuklar, gençler kakaolu süt de tercih edebilir. Bunun yanına sağlığımıza katkı sağlasın diye ceviz, hurma, badem, fındık, fıstık gibi yemişler yenebilir.''

''İFTARDAN SONRA HEMEN TATLI TÜKETMEYİN''

''İftar yemeğinin ardından tatlıyı ise hemen tüketmemek gerekiyor. Yemekten 2-3 saat sonra tüketilmeli. Mide yemeğin ardından önce bir kendine gelsin, mideyi terk edecek gıdalar terk etsin, midemiz biraz rahatlasın, ancak rahatladığı zaman bize ertesi gün enerji verebilir.''

''LİFLİ GIDALAR TÜKETİN''

''Lifli gıdaların ise tercih edilmesi önemli. Çünkü lifli gıdalar hem bağırsak hareketlerini hızlandırır hem de kan şekerini dengeler. Ayrıca bir gün sonraki açlık dürtümüzü de azaltıyor. Tatlılar ise çok kısa süre sonra tekrar acıkmamızı sağladığı için daha az önerilen gıdadır.''