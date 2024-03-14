İftar sonrası sakın tüketmeyin! Uzmanlardan oruç tutan kalp hastalarına net uyarı

14 Mart 2024 12:31 - Güncelleme : 14 Mart 2024 12:32

Doktor kontrolünde oruç tutmasına izin verilen kalp hastaları iftar ve sahurda beslenme düzenine dikkat etmelidir. Oruç tutması riskli hasta grupları hakkında da konuşan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kahraman Coşansu, kalp hastalarının iftardan sonra nasıl beslenmesi gerektiğini paylaştı. Özellikle pide ekmeği detayı veren uzman doktor, kalp hastalarının ağır yemekten kaçınmasının altını çizdi.

İFTARDAN SONRA KALP HASTALARI NE TÜKETMELİ?

tgrthaber.com'dan Dilek Ulusan'ın haberine göre; Türkiye Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kahraman Coşansu kalp hastalarının iftardan sonra nasıl beslenmesi gerektiği konusuna değinerek, "Kalp hastalarının beslenmesine gelecek olur isek. Sahurda da iftarda da yoğun birden gıdaya saldırış şeklinde yoğun bir beslenme yapmamalıdır. Çünkü tıka basa beslendiğimiz zaman bu sefer hormonel olarak zorlanma artı sıkıştırıcı etkiyle hem kalp damar sağlığı açısından hem de kalp yetersizliği hastalarında kalp yetersizliğinin artması anlamında sıkıntılar yaşayabilir" ifadelerine yer verdi.

Kalp hastaları öncelikle bol bol su tüketmeli. İftarı açarken yağlı et, beyaz ekmek gibi damarları tıkayan besinlerden uzak durmalı. Öte yandan iftar sonrası bol bol meyve tüketilmeli.

Lif oranı yüksek olan meyveler. Vücudun daha diri olmasını sağlar. Herkes pide ekmek yememeli. Çünkü beyaz ekmek kategorisine giren pide, mide ve bağırsak tarafından enzimlenirken kalp yorulur.

KALP HASTALARI ORUÇ TUTMALI MI?

Kalp hastaları doktor kontrolünde oruç tutmalıdır. Doktorunun onay vermesinin ardından oruç tutan kalp hastaları sahur ve iftarda yiyecek ve içeceklerine dikkat etmelidir. İftar sonrası kalp hastaları tuzsuz ayran doğal limonata tüketebilir. Ancak gazlı içeceklerden kesinlikle uzak durulmalı.