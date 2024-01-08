İki malzeme ile saç dökülmesinin önüne geçin

08 Ocak 2024 11:04 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 11:04

Uzun süreli bir saç dökülmesinde mutlaka bir hekime başvurmalısınız. Ancak mevsimsel ya da strese bağlı dökülmeler yaşıyorsanız, size vereceğimiz bu saç maskelerini kolaylıkla deneyebilirsiniz. İşte saç maskelerine dair ayrıntılar…

YUMURTA SARISI VE LİMON SUYU

Saç dökülmesinin önüne geçmek için yumurta akı ve limon suyunu deneyebilirsiniz. Yumurtanın sarısı kükürt isimli bileşiği içerir. Bu bileşim ise saçların büyümesi için faydalıdır. Buna ek olarak da içeriğinde bulunan protein sayesinde saçların parlak görünmesini sağlar. Limonun içeriği ise foliküllerin güçlenmesinde rol oynar ve saçların büyümesini destekler. Ancak bu karışıma hassasiyeti ve alerjisi olan kişiler var ise bu yöntemleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışması gerekir.

Yumurta sarısı ve limon suyunun uygulanışı ise şu şekildedir;

Öncelikle 2 adet yumurta kırarak sarısını ayrı bir kaba aktarın. Sonra ise yumurta sarılarının üzerine 2 damla limon suyu ilave ederek karıştırabilirsiniz. Daha sonra hazırladığınız maskeyi saçınızın derisine sürün. 20 dakika beklettikten sonra saçınızı yıkayınız.

SOĞAN SUYU

Soğan suyu, saç derisindeki dolaşımı hızlandırır ve iyileşmesini sağlar. Soğanın bu etkisinden yararlanmak için ilk olarak birkaç soğanı blenderdan geçiriniz ve ardından da çıkan suyu saçınıza uygulayıp 15 dakika sonra saçınızı yıkayın.

Soğan suyunun gözlerinizi rahatsız etmemesi için, bu karışımı uygularken saçınızın derisinin dış kısmına doğru uygulamaya önem gösterebilirsiniz. Eğer uzun süreli bir saç dökülmesi yaşıyorsanız mutlaka bir hekime başvurmanız gerekmektedir.