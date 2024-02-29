Japon bilim insanlarından 30 yıllık çalışma! Yastık yorganla gezdiren hastalık, kadınlar ayakta uyuyor

29 Şubat 2024 10:09 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 10:44

Dünyada nadiren görülen hastalıkların başında olan uyku hastalığı hakkında Japon bilim insanlarından açıklama geldi. Tam 30 yıldır süren ve Japon Bilim insanları tarafından yürütülen bu uyku hastalığında ise kadınlar lider oldu. Adeta birinci sırada yer alan kadınların ayakta uyuduğunu ifade eden uzmanların çarpıcı sonuçları haberimizin detayında.

JAPON BİLİM İNSANLARINDAN 30 YILLIK ÇALIŞMA!

Uyku konusunda en hassas olan ülkelerin başında gelen Japonlar uykunun bir ihtiyaç sağlıksal bir döngü olduğunu açıklamak için yaptıkları çalışmada ilginç sonuca vardılar. Bilimsel literatürde Narkolepsi olarak geçen uyku hastalığı aslında birçok insanda düşük seviyelerde bulunuyor. Japonlar çalışmaya katılan 100 erkek ve 100 kadın arasında yaptıkları çalışmada kadınların belirtileri gösterme olasılığı yüksek oldu. Yastık yorgan gören kadınların çoğu erkeklerden önce uykuya geçiyor.

YASTIK YORGANLA GEZDİREN HASTALIK!

Kas ve sinir sistemi hızla çalışan kişiler gün içinde refleks olarak beyne giden uyku kodu nedeniyle mekan ve bulundukları koşullar fark etmeksizin uykuya dalar. Ancak bu uyku dinlenmelerini sağlamaz aksine bakışlarında gün içinde donukluk ve bitkin bir ruh hali ile dolaşırlar. Yapılan araştırmada bu durum hem kalıtsal hem de yaşam faktörleri nedeniyle ortaya çıkar.

Şiddeti ise kişilerin beynindeki 4 evrensel dalgalanma ile belirlenir. Erkeklere oranla kadınlar beyindeki düşünme dalgalarını daha hızlı kullanır. Tabiri caizse 'Kafanda kuruyorsun' sözü tam bu noktada ortaya çıkıyor. Çünkü kadınlar düşündükçe uyku süreçleri de o kadar uzar. Japon bilim insanları bu sık uykunun iyi olmadığının da altını çizdi.

GERÇEKLİKTEN KOPUK!

Sık sık uykusu gelen ve olduğu yere kıvrılıp yatan kişilerde gerçeklik ve rüya alemi arasındaki geçiş sırasını daha hızlı yaşar. Bu da gerçeklik algılarını kaybeder. Yani rüya halinde mi gerçek dünyada mı çözemez. Kalp ritim bozukluğu, baş ağrısı, kas ve kemik ağrılarındaki belirtiler de artar. Uyku hastalığı beraberinde kazalara da neden olur. Odak sistemini azaltır. Bu belirtilere sahip kişiler trafiğe çıkmamalı, toplum içinde aniden düşüp uyuya kalarak yaralanabilir.