Kahvenin bile zamanı var! İşte en doğru zaman aralığı

05 Ocak 2024 09:34 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:37

Kahvenin içinde bulunan kafein sayesinde bizi canlı tutan ve enerji veren bir içecektir. Sabah uyanır uyanmaz kahvesini yudumlayanlara ve günün ilerleyen saatlerinde kahvesini içenler aman dikkat. Bu haber tam size göre. İşte kahve içmek için en doğru zaman…

KAHVE GÜNÜN HANGİ SAATİNDE İÇİLMELİ?

Stres hormonu olan kortizol sabah uyandığımız zaman en üst seviyede salgılanmaktadır ve uyanınca hemen kahve içmenin enerji verici etkisini azalttığı bilinir. Bilindiği üzere kortizol, uyanıklığı ve odaklanmayı artırabilen bir hormondur. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi ve kan basıncını düzenler.

Bu bahsedilen hormon, uyku-uyanıklık döngünüze özgü bir ritmi takip eder ve uyandıktan 30-45 dakika sonra en yüksek seviyesine ulaşıp günün ilerleyen saatlerinde düşüşe geçmeye başlar. Bu yüzden de kahve içmek için en iyi zaman kortizol seviyesinin düşüşe geçtiği sabah saatlerinden günün öğlen saatlerine kadar olan zaman dilimidir. Sabah 6:30’da uyanan biri için bu saat 9:30 ile 11:30 arası en uygun süreç olmaktadır. Sabah kahvenizi geciktirmenin önerilmesinin bir nedeni de kortizol seviyelerinin yüksek olduğu zamanlarda içildiği zaman bu hormonun salgılanmasını daha da artmasına sebep olmasıdır. Ancak fazla tüketildiği zaman bağışıklık sisteminizin bozulup sağlığınızın kötü etkilenmesine neden olabilir.

Kahvenin bu etkileri dışında egzersiz öncesi kafein almak çok daha sağlıklı bir seçenektir. Kahvenizi içtikten sonra egzersiz yapmanız ya da egzersiz sonrası kahve içerseniz yorgunluk bakımından önemli bir fark yaratmaz ama performansınızı önemli derecede yükseltir.