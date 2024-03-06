Kardiyoloji uzmanından kesin yanıt! Kalp hastaları oruç tutarken aman dikkat

06 Mart 2024 16:06 - Güncelleme : 12 Mart 2024 12:59

Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutmak isteyen kalp hastaları bu süreci nasıl en sağlıklı şekilde geçirebilmenin yollarını arıyor. Ani değişen vücut dengesi kalp ritmini olumsuz yönde etkiler. Oruç tutan kalp hastaları, orucu açtıktan sonra işlenmiş karbonhidratlardan, şekerli gıdalardan, uzak durmalı. İftar sonrası ani tansiyon yükselmesinin önüne geçmek için tıka basa yemek yerine azar azar yiyerek dengeli beslenmeliyiz.

KALP HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

TGRT Haber.com Dilek Ulusan'ın özel haberine göre; Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kahraman Coşansu "Kalp hastaları oruç tutabilir mi? sorusuna “Özellikle oruç, vücut sağlığı açısından yararlı. Hem fiziksel olarak yani vücuttaki inflamasyonu önlüyor. Onun dışında şeker dengesine yararlı etkileri var. Kilo verme şeklinde olumlu etkisi de var. Tüm bu olumlu fiziksel etkilerini yanı sıra ruhsal açıdan yararları da var. Ruhsal açıdan kişilerin stresini azaltması, stres hormonlarının azaltılması nedeniyle aynı zamanda bir de bu şekilde yarar sağlamaktadır. Tutabilecek kişi ve engel bir durumu yoksa doktorundan izin almışsa oruç tutması kalp sağlığı açısından yararlıdır diyebiliriz.” sözleriyle cevap verdi.

KALP HASTALARI SAHURDA NASIL BESLENMELİ?

Doktor kontrolünde oruç tutulmasına izin verilen kalp hastası kişi, sahur ve iftarda yediklerine dikkat etmeli. İlk olarak kalp hastası olan kişiler oruçluyken sıcak ortamlardan uzak durmalıdır. Kalp damar hastaları oruç açtıktan sonra da öğün yapmalı. Toplamda üç öğün tüketecek kalp hastaları iftar, iftardan 2-3 saat sonra ve sahur şeklinde olmalıdır. İşlenmiş karbonhidrat (şekerli gıdalar, börek, çörek, baklava, makarna, kurabiye, reçel vb) tüketilmemeli. Daha çok kolay sindirilen ve tokluk hissi sağlayan sebze yemekleri, fasulye, bezelye, nohut, mercimek gibi gıdaları tercih etmeli.