Kanser hastalarının yeni umudu Rosatom'un ürettiği izotop oldu

13 Ocak 2024 12:38 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 12:38

Rosatom, prostat kanserine yakalanmış hastalara uygulanan lutesyum-177 tedavisinin olumlu sonuç verdiğini açıkladı.

Şirketin yaptığı açılamada, nöroendokrin tümörlerin ve prostat kanserinin tedavisi için kullanılan lutesyum-177 içeren madde, Rosatom'un araştırma bölümünün bir parçası olan Nükleer Reaktörler Araştırma Enstitüsü'nün uyguladığı teknoloji ile geliştirildi. Söz konusu radyofarmasötik, kalite kontrolünün tüm aşamalarını geçti. Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı'na bağlı Federal Radyoloji ve Onkoloji Araştırma ve Klinik Merkezi'nde (FRCCRO) uygulanan tedavi, hastanın herhangi bir yan etki yaşamadığı görüldükten sonra ilacın damardan enjekte edilmesiyle uygulanıyor. İki ayda bir verilen ilaç, Nükleer Tıp Merkezi Başkanı ve FRCCRO'da radyolog olan Pyotr Sychev'e göre etkili oldu ve hastaların hiçbirinde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı görüldü.