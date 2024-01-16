Kardeş sayısına dikkat! Fazla kardeş psikolojiye zarar

16 Ocak 2024 14:54 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:55

The Guardian’da yer alan habere göre ABD ve Çin’de yaklaşık olarak 18 bin 500 ortaokul öğrencisi ile yapılan araştırmada “Ne kadar çok kardeş o kadar az mutluluk” sonucuna ulaşıldı.

ABD’de 9 bin 100 ve Çin’de 9 bin 400 öğrenciye ruh sağlığına dair sorular soruldu. Araştırmada kalabalık ailelerden gelen çocukların psikolojisi daha kötü çıktı. Bulgulara göre kardeş sayısı çoğaldıkça çocukların psikolojisi daha da bozuluyor.

TEK ÇOCUK TÜM İLGİYİ ALIYOR!

Araştırmacılar, durumu ‘kaynak seyrelmesi’ ile açıkladı; “Ebeveyn kaynaklarını bir pasta gibi düşünürseniz, tek çocuk büyüyenler tüm pastayı, yani ebeveynlerin tüm ilgisini ve kaynaklarını alıyor. Ama denkleme daha fazla kardeş eklediğinizde, her çocuk ebeveynlerinden daha az kaynak alıyor ve ilgi görüyor. Bu da psikolojilerini etkiliyor.”

Araştırmada, psikolojisi en iyi çıkan çocukların ise en yüksek sosyoekonomik imkanlara sahip ailelerden geldiği görüldü. ABD’de bu aileler genellikle bir ya da iki çocukluyken Çin’de ise tek çocuklu. Çin’in ‘tek çocuk politikası’ çerçevesinde ABD’deki çocukların yüzde 12,6’sına kıyasla Çinli çocukların yaklaşık üçte biri tek çocuktu.