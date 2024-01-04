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    • 04 Ocak 2024 17:58 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 18:03

    Obeziteyi 'titreyerek' yenecek: Bilim insanlarından umut olacak hap

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Midede titreşimle tokluk hissine neden olan bir hap geliştiren ABD'li bilim insanları, bu ilacın obeziteyle mücadelede etkili olabileceğini belirtiyor.

    Obeziteyi &#039;titreyerek&#039; yenecek: Bilim insanlarından umut olacak hap
    Obezite, Bilim Insanları, İlaç, Hap

    ABD'li bilim insanları, dünya genelinde gittikçe artan obezite sorununa çözüm olabilecek bir çalışma gerçekleştirdi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grup bilim insanı, normal şartlarda yemek yedikten sonra salgılanan ve tokluk hissi veren C-peptid, Pyy ve GLP-1 gibi hormonları tetikleyen bir hap geliştirdi.

    Vibrating Ingestible BioElectronic Stimulator (VIBES) adlı hap, içerisinde mikro titreşim motorları bulundurarak midede titreyerek tokluk hissi oluşturuyor. Deneylerde, hap verilen hayvanların, hap verilmeyenlere göre yaklaşık yüzde 40 daha az yemek yediği belirlendi.

    DAHA ERKEN, ÇALIŞMALAR SÜRECEK

    Uzmanlar, VIBES adlı hapın obezite tedavisinde umut vaat ettiğini, ancak araştırmanın henüz erken bir aşamada olduğunu ve daha fazla bilimsel çalışmanın gerektiğini vurguladı.

    DSÖ'DEN KORKUTAN UYARI

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1 milyarı aşkın aşırı kilolu veya obez insan bulunuyor. Dünya Obezite Federasyonu tarafından yapılan tahminlere göre, aşırı kilo veya obezite ile mücadele edenlerin sayısı 2035'e kadar 4 milyarı aşacak.

     

     

     

    Haberler>Sağlık>Obeziteyi 'titreyerek' yenecek: Bilim insanlarından umut olacak hap
    Etiketler
    ObeziteBilim insanlarıİlaçHap
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