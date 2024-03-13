Ramazan ayında aciller doluyor! Asla oruç tutmaması gereken kişiler kimler?

13 Mart 2024 12:33 - Güncelleme : 13 Mart 2024 12:46

Türkiye Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan tgrthaber.com.tr'den Bengül Büyükhan'a konuştu. Arslan sağlık problemleri olan kişilerin oruç tutmaması gerektiği konusunda vatandaşlara uyarılar yaptı.

RAMAZAN AYINDA KİMLER ORUÇ TUTMAMALI?

Arslan oruç tutmaması gerekenlerin başında hamilelerin geldiğini belirterek "Hamileler doktorlarına sormadan oruç tutmamalı. Çünkü bebeğin büyüme ve gelişmesini etkileyebilir. O süreci değerlendirmeleri lazım. Bu süreçte oruç tutmak istiyorlarsa da biz onlara göre de bir beslenme programı hazırlıyoruz ama kadın doğum uzmanı doktorlarını izniyle" dedi.

"KALP VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIĞI OLANLARA ÖNERMİYORUZ"

Uzman Diyetisyen Bahattin Arslan, ikinci olarak ise kalp ve dolaşım sistemi hastalığı olanlara oruç tutmayı önermediklerini ifade etti.

Arslan sözlerine şöyle devam etti;

"Düzenli ilaç alan kronik hastalıkları olan diyabet hastaları da dahil olmak üzere kan şekeri dengesizliği olan, insülin kullanmak zorunda olanlara da genelde Ramazan ayında oruç tutmalarını çok fazla önermiyoruz.

Yani kişi kendisini çok iyi hissedecek bütün parametreleri tedaviyle uyumlu olacak, düzelecek. Bu kişilerin oruç tutmasında sakınca yok.

Ama çeşitli komplikasyonları var ve ilaç kullanması gerekiyor. İlacın düzenini değiştirecek ya da hastalığın seyrini bozacak komplikasyonları, hastalığı olan kişiler oruç tutmasınlar veya doktorlarla danışsınlar."

"ORUÇ TUTMAK İSTİYORLAR VE ACİLLERİ DOLDURUYORLAR"

Bahattin Arslan son olarak "Bize başvuranların çoğu çeşitli hastalığı olan oruç tutamayacak durumda kişiler ve oruç tutmak istiyorlar. Çoğu acilleri dolduruyor. Biz bu durumları istemediğimiz için kronik hastalığı olan kişilere doktorunuza sormadan oruç başlamayın diyoruz." dedi.