Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni yönetmelikte dikkat çeken 'gluten' detayı

16 Ocak 2024 11:52 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:07

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, zincir marketler, glütensiz, laktozsuz, şekersiz, tuzsuz gibi özel beslenme gereksinimlerine yönelik ürünleri bulundurmak zorunda olacak. Bu karar, özellikle çölyak, laktoz intoleransı, şeker hastalığı, hipertansiyon gibi kronik hastalıklara sahip bireylerin yaşam kalitesini artıracak. Zincir marketlerin, bu kararın ardından, ihtiyaca yönelik özel reyonlar açması ve ürünleri geniş bir yelpazede sunması bekleniyor.

ZORUNLU OLUYOR

Bu sayede, bu hastalıklara sahip bireyler, sağlıklı ve dengeli beslenmelerine uygun ürünleri daha kolay ve uygun fiyata bulabilecekler. Karar, Çölyak Vakfı'nın uzun süredir sürdürdüğü çalışmalar neticesinde hayata geçirildi. Vakfın Ticaret Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler, olumlu sonuçlandı ve zincir marketlere tıbbi beslenme tedavisi gerektiren hastalıklara yönelik gıda ürünü satışı zorunluluğu getirildi. Karar, aynı zamanda, bu hastalıklara yönelik farkındalığın artmasına ve bireylerin yaşam kalitesinin iyileşmesine de katkı sağlayacak.

“ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eksim Holding Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, vakfın yürüttüğü görüşmeler neticesinde ortaya çıkan yeni yönetmeliği memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, “Bu karar, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için önemli bir gelişme. Böylece, glütensiz ürünlerin daha erişilebilir olacağını öngörüyoruz. Tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran insan odaklı bir adım atmıştık. Daha sonra vakıf ve dernekler ile iş birliği halinde ürün geliştirme sürecini yürüttüğümüz Sinangil Gluten Yok markamızı tüketiciyle buluşturduk. Markamız ile hiç vakit kaybetmeden daha fazla rafta yerimizi almak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu değerli kararı alan Ticaret Bakanlığımıza ve yürüttüğü temaslarla sürece katkıda bulunan vakfa teşekkür ediyorum” dedi.

GLÜTENSİZ ÜRÜNE ERİŞİMİN ÖNÜ AÇILDI

Karara ilişkin görüşlerini aktaran Çölyak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Bal Beşikçi, “Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve Perakende Ticaret Dairesi Başkanı Burak Kaplan ile yaptığımız görüşmelerde; büyük zincir marketlerde glütensiz reyon olmadığını, bu marketlerde bir paket glütensiz ekmeğe dahi ulaşamadığımızı ve çölyak hastalarının ürünlere erişimdeki sıkıntılarını iletmiştik. Glütensiz ürüne erişimin önünü açan bu kıymetli yönetmeliğin resmi gazetede duyurulması hepimizi memnun etti. Zincir marketlere yönelik alınan aksiyon ile birlikte çölyak hastalarının okullarda, hastanelerde, kamu ve özel kuruluşlar ile işletmelerde glütensiz ürünlere ulaşabilmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık” şeklinde konuştu.