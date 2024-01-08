Sınav stresini basit adımlarla yok edin

08 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:32

Kaygı düzeyinin yüksek olmasından dolayı bireydeki olumsuz uyaranları harekete geçirir. Bu nedenle de kaygının aşırı düzeyde olması yarar değil zarar verir. Öğrenciler sınav haftalarında bu kaygı düzeyini doğru kanalize edemeyebilir. Bu durumda da bazı motive edici hareketlere yönelinmelidir.

İşte sınav kaygısına yönelik yapılması gereken belli başlı yöntemler şunlardır;

SINAV KAYGISINI KONTROL ETMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?