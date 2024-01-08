08 Ocak 2024 10:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:32
Sınav stresini basit adımlarla yok edin
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Hayatın belli dönemlerinde pek çok insan kaygı ve stresle yüz yüze geliyor. Özellikle sınav stresi her öğrencinin yaklaşan sınav haftalarını kabusa çevirebiliyor. Uzmanlar, stresi belli bir seviyeye çekmek gerektiğini vurguluyorlar. İşte sınav kaygısına dair önerilenler!
Kaygı düzeyinin yüksek olmasından dolayı bireydeki olumsuz uyaranları harekete geçirir. Bu nedenle de kaygının aşırı düzeyde olması yarar değil zarar verir. Öğrenciler sınav haftalarında bu kaygı düzeyini doğru kanalize edemeyebilir. Bu durumda da bazı motive edici hareketlere yönelinmelidir.
İşte sınav kaygısına yönelik yapılması gereken belli başlı yöntemler şunlardır;
SINAV KAYGISINI KONTROL ETMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
- Sınava düzenli olarak yeterince çalışma konusunda kendinizi ya da çocuğunuzu motive edin.
- Sınav öncesinde sizi mutlu edecek sevdiğiniz yararlı besinler tüketebilirsiniz.
- Sınav konusunda olumsuz düşünceleriniz yoğunsa spor yapın.
- Uykunuz düzenli olsun, günlük 7-8 saat uyumaya dair kendinizi programlayın.
- Sevilen kişilerle boş zamanlarda iletişimde olun ve onlarla vakit geçirin.
- Motivasyon sağlayıcı hobileriniz eğer var ise mutlaka yapın.