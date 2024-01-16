Soğuk havalarda direncinizi arttıracak üçlü çözüm!

16 Ocak 2024 12:45 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:48

Kırşehir'de vatandaşlar, havaların soğuması ile birlikte hastalanmamak için ceviz, pekmez, tahin üçlüsünü tüketmeye başladı.

Soğuk havalarda vücut direncini arttıran ceviz, pekmez ve tahin üçlüsü büyük ilgi görüyor. Kırşehir'de yer alan tarihi Uzun Çarşı'da baba mesleği olan aktarcılığı şehirde devam ettiren Ünsal Gümüş, özellikle kış mevsiminde tahin, pekmez ve cevizin 'atom' enerjisi sağlayarak vücut direncini soğuklara karşı koruduğunu aktardı.

Gümüş, "Tahin, pekmez ve ceviz karışımını biz atalarımızdan gördük. Kendimiz, soğuk havalarda iş yerinde daha sağlıklı ve rahat kalabilmek için tüketiyoruz. Vatandaşa da vücut direncini arttırmak için tavsiye ediyoruz. Tahin ve pekmeze talep çok yüksek. İnsanlar vücut direncini güçlü kılmak için bu ürünleri alıyorlar" diye konuştu. Bilhassa C vitamini, demir, magnezyum ve antioksidanlar bakımından zengin olan üçlünün, vücudu soğuk hava şartlarına karşı koruyarak enerji ve dayanıklılık sağladığı belirtiliyor.