Sosyal medya sakat bırakıyor! Bel ve omurganız tehlikede

17 Şubat 2024 07:50 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 07:51

Sosyal medyada kullanılan filtrelerdeki gibi ince vücutlara sahip olmak isteyenler, vücutlarını kısa sürede şekillendirebilmek ya da kısa sürede zayıflayabilmek için aşırı egzersiz yapabiliyor.

Bu durumun sonuçlarının ağır olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Üyesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tuncay "Ortopedi kliniklerine başvuran ortalama her 10 ila 7 hastadan 1’inin sebebi spor yaralanmaları. Bilinçsiz egzersiz yapmak hastanelik ediyor" dedi.

FİLTRELERDEKİ VÜCUDA SAHİP OLMAK İSTİYORLAR

Sosyal medya uygulamalarında kullanılan birçok farklı uygulamanın ve filtrelerin güzellik algılarımızla oynadığını söyleyen Prof. Dr. Tuncay "Yeni bir medya platformu olan sosyal medya, sunduğu hayal dünyası ile çoğu zaman insan doğasına uygun olmayan şekilde hareket edilmesine sebep oluyor. Görselliğin ve fiziksel güzelliğin ön planda olması, fiziksel güzellik için yüksek bedeller ödenmesine yol açıyor.

Ne yazık ki, bu bedellerden biri de daha fit görünmek isteyenlerin yaptığı bilinçsiz egzersizler. İnsanlar filtrelerle incelttikleri ve şekillendikleri vücutlarına sahip olmak istiyor. Bu yüzden özellikle kas iskelet sistemin fonksiyonel sınırlarının zorlanması; bunun sonucunda gelen kas iskelet yaralanmaları, sakatlıklara yol açıyor" diye konuştu.

SPOR YARALANMALARI KALICI SAKATLIK OLMASIN!

Spor yaralanmalarının geçici olduğunu işaret eden Prof. Dr. İbrahim Tuncay, kalıcı sakatlıklara dönüşmemesi için tedaviye erken dönemde başlanması gerektiğini belirterek "Spor yaralanmalarında tedaviye geç kalınması hâlinde, rehabilitasyon yetersizliğinde ve rehabilitasyonun temel kurallarına uyulmadığında, tedavi sonrası erken dönemde spora dönülmesi ve yaralanmaların tekrar etmesi hâlinde kalıcı hasarların meydana gelebilir" diye konuştu.

BEL VE OMURGANIZ TEHLİKEDE

Özellikle pandemi sırasında evde spor yapmayı teşvik eden aplikasyonların sayısının arttığına işaret eden Prof. Dr. Tuncay, sosyal medyada karşımıza çıkan ya da internette videoları takip ederek evde gelişigüzel yaptığımız egzersizlerin yarardan çok zarar verebileceğinin altını çiziyor.

Evde duvar pilatesi ya da belirli bölgeleri zayıflatmayı hedefleyen hareketler öneren programların sayısının her geçen gün arttığını ve ucuz, pratik ve hızlı sonuç almayı vadetmesi sebebiyle uygulayıcılarının arttığına işaret eden Prof. Dr. Tuncay "Özellikle Instagram ve Youtube gibi sosyal platformlarda spor eğitmenlerinin eğitici video içerikleri yayınlaması bununla beraber sayısı her geçen gün artan çeşitli spor aplikasyonları sayesinde spor artık daha çok kişinin hayatına girdi.

Ancak bunların çoğunluğu herkes için standart uygulamalar olduğu için kişisel farklılıklarımızı tam olarak algılayamıyor. Bilinçsizce ve ısınmadan yapılan hareketler, bel ve omurga sağlığına kalıcı zararlar verebiliyor" ifadesini kullandı.

GENÇLER RİSK ALTINDA

Sadece yanlış egzersizin değil, daha iyi bir vücuda sahip olmak için gençlerin kullandığı ürünlerin de sağlık riski oluşturduğuna işaret eden Prof. Dr. İbrahim Tuncay "Spor yaralanmalarının en temel iki risk faktörü yaşa uygun olmayan sporu aşırı düzeyde yapmamaktır.

Amatör spor yapanlarda günümüzde artan görsellik algısı nedeniyle bilinçsiz yapılan ağır sporlar, ölçüsüz ve bilgisiz kullanılan takviyeler de ölüme kadar gidebilen büyük riskler doğurur. Her bireyin yapabileceği spor; yaşına, kilosuna, fiziksel özelliklerine ve genel sağlık durumuna göre özel olarak değerlendirilerek belirlenebilir.

Yaş ayırt etmeksizin; yeterli ısıma ve germe egzersizlerinin yapılmaması, uygunsuz halı saha, yetersiz ve uygunsuz spor aletlerinin kullanılması da genel risk faktörlerindendir. Ezbere yapılan her spor aktivitesi beraberinde ortopedik sorunlar doğurabilir" dedi.