Sultanların vazgeçemediği güzellik sırrını duyunca çok şaşıracaksınız!

05 Ocak 2024 16:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:47

Osmanlı sultanları güzellikleri ile adeta dünyaya nam salmış durumdalar. Size vereceğimiz bu sır ile ciltteki lekeleri ortadan kaldırmaktan tutun da cildinizdeki gözeneklerin temizlemesine kadar pek çok fayda göreceksiniz.

Rivayete göre Osmanlı sultanlarının güzellikleri için en sık kullandığı malzeme gül suyudur. Saraydaki kadınlar, gül suyu yardımı ile ciltlerinin nemlenmesinden yaşlılık izlerinin silinmesine kadar sorunu sorun olmaktan çıkarır. Gül suyu, cildi temizler ve ışıl ışıl görünmesini sağlar. Gül suyu ile cildinizdeki kiri ve fazla yağı temizler. Bu yöntem için ilk olarak bir parça pamuğun üzerine bir kaşık soğuk gül suyunun dökün. Ve daha sonra yumuşak hareketlerle cildinize masaj yaparak emmesini sağlayın.

GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?