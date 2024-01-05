05 Ocak 2024 16:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 16:47
Sultanların vazgeçemediği güzellik sırrını duyunca çok şaşıracaksınız!
Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Güzel bir cilt için pek çok yöntem ve ürün bulunmaktadır. Özellikle ciltteki lekeleri yok etmek ve gözenekleri açmak için neredeyse her kozmetik markasının birer ürünü vardır. Osmanlı döneminde bu sorunlar sultanların da derdiydi. Ancak sultanlar o doğal ürünü kullanarak bu sorunu sorun olmaktan çıkarmışlar. İşte güzel bir cilt için Osmanlı sultanlarının bile kullandığı o ürün!
Osmanlı sultanları güzellikleri ile adeta dünyaya nam salmış durumdalar. Size vereceğimiz bu sır ile ciltteki lekeleri ortadan kaldırmaktan tutun da cildinizdeki gözeneklerin temizlemesine kadar pek çok fayda göreceksiniz.
Rivayete göre Osmanlı sultanlarının güzellikleri için en sık kullandığı malzeme gül suyudur. Saraydaki kadınlar, gül suyu yardımı ile ciltlerinin nemlenmesinden yaşlılık izlerinin silinmesine kadar sorunu sorun olmaktan çıkarır. Gül suyu, cildi temizler ve ışıl ışıl görünmesini sağlar. Gül suyu ile cildinizdeki kiri ve fazla yağı temizler. Bu yöntem için ilk olarak bir parça pamuğun üzerine bir kaşık soğuk gül suyunun dökün. Ve daha sonra yumuşak hareketlerle cildinize masaj yaparak emmesini sağlayın.
GÜL SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
- Gül suyunun antibakteriyel etkisi vardır. Buda ciltte meydana gelen sivilcelerin önüne geçmeyi sağlar ve var olan sivilcelerin de azalmasına yardımcı olur.
- Gül suyu, cildin pH dengesini korur. Ciltte meydana gelen lekelerin ortadan kaldırılmasında son derece etkili olur. Cildi aydınlık bir görünüme kavuşturur.
- Gül suyunu aynı zamanda soğuk bir biçimde cildinize uygulayarak şişkinliğin azalmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için boş bir sprey şişeyi gül suyuyla doldurun. Ardından spreydeki gül suyunu cildinize sıkarak uygulayın. Gül suyuyla uygulayacağınız bu yöntem sayesinde cildinizin nemli hale getirebilirsiniz.
- Eğer gül suyu ve kuşburnu yağını bir araya getirirseniz de yaşlanma karşıtı bir karışım elde edersiniz.