Türk bilim insanlarından devrim gibi buluş: İşitme cihazı kulaklara küpe oldu

21 Şubat 2024 00:32 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 00:37

İşitme cihazları zaman geçtikçe küçüldü. Türk bilim insanları da onu bir küpenin içine yerleştirdi. İşitme cihazında devrim olan bu gelişmeyi Kulak Burun Boğaz ve Ses Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak anlattı.

Koçak, eski cihazların büyüklüğüne dikkat çekerek, “İlk yapılan işitme cihazı bir sandalyeydi kocaman bir sandalyeydi mikrofon ve hoparlör bir sandalyeye bağlıydı o sandalyeyle kişi gidip geliyordu daha sonra küçüldü İsmet İnönü’nün bilirsiniz bir tane böyle bir kulaklığı bir de kocaman şöyle bir şey vardı.” dedi.

Gelişen teknolojiyle işitme cihazlarının da şekli değişti. İşitme cihazı olan küpeler, Kadın ve erkek için ayrı tasarlandı. Küpe şeklindeki işitme cihazı, kolye ve bileklikle de uyumlu hale getirilerek tam bir takım oldu.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

Uzmanlar, cihazla kelimelerin daha net, daha canlı seslerin geldiğini belirtti. Ünsüz harfler özellikle kulak kepçesi tarafından güçlendirildiği için çocuklarda dil gelişimi daha hızlı yapılabiliyor. Yaşlılarda ise özellikle yüksek frekans kaybolduğunda bu cihazla daha rahat anlayabiliyor.

1.25 gram ağırlığındaki cihaz, kişiye göre ayarlanabiliyor. Cihazı kullananlardan biri Özlem Avcıoğlu. 15 yıl önce işitme sorunu yaşamaya başlamış. Ama hiç işitme cihazı kullanmamış. Avcıoğlu, “Kesinlikle bir kere duymamı sağlıyor ya da ayarlanınca ses tonlarını da ayarlayabiliyorum çok az v.s gibi bazı yerlerde çok ses varsa kısabiliyorum bir de mücevher gibi zaten bir mücevher nasıl takıyoruz aynen onun gibi benim mücevherlerimin takımlarının bir parçası” diye konuştu.

Cihaz Türk bilim insanlarının sayesinde duyma güçlüğü çekenlerin daha iyi duymasını sağlayacak.