Türkiye'nin bir yanı şişiyor bir yanı zayıf kalıyor! Avrupa elimize su dökemiyor

07 Mart 2024 09:17 - Güncelleme : 07 Mart 2024 09:24

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan obezite haritasında ve listesinde Türkiye'nin yaşadıkları şaşırttı. Listede adeta Fast Food ülkeleri olan Avrupa'yı geçen Türkiye'nin bir de bir kesimi şişerken diğer kesimi ise zayıf kaldı. Türkiye'nin bu dengesiz haritasında dair gerçeklik ise hastalıkları da haritasını da çizdi.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK YİYEN EN AZ YİYEN ŞEHİRLERİ

DSÖ ile ortak bir şekilde ilerleyen Türkiye Obezite Araştırma Derneği, obezitenin en çok ve en az görüldüğü il sıralamasını yaptı. Ortaya çıkan şehirler ise şoke etti. Obezite de Adana birinci sırada yer alırken Erzurum en alt sırada yer aldı.

Türkiye'nin bir tarafının giderek şiştiğini diğer tarafın ise giderek zayıf kaldığını gösteren bu listeme hakkında ise uzmanların açıklaması şaşırttı. Uzmanlar zengin mutfakla alakası olmayan bir durum olduğunun altını çizdi. Obezitenin beslenme alışkanlığı, fiziksel hareketlilik ve hormonların daha fazla etkili olduğunun altı uzmanlar tarafından bir kez daha çizildi.

OTURDUK KALKAMADIK!

Dünya genelinde Avrupa devletlerini sollayıp yüzde 20 oranında artan Türkiye şişmanlığında ise geçtiğimiz günde bir araştırma yapılmıştı. Kadınlarında erkekleri geçtiği obezite sıralamasında öte yandan uzmanlar bir an önce mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çünkü obezite ile beraber damar sıkışması, mide yağlanması, bağırsak bozukluğu gibi bir çok kritik sağlık sorunlarında artış yaşanır. Uzmanlar bunun altını çizerek mutlaka önlem alınması gerektiğini belirtti.

Ölüm oranlarını artıran obezite beraberinde getirdiği hastalıklarında iyileşme süreçlerinin yavaşladığını belirtti. Hareketli yaşamın artması gerektiğini hatırlatan uzmanlar özellikle pandemi sonrası oturduktan sonra kalkmakta zorlandığımızın bunun da kas ve eklemede yağlanmayı tetiklediğinin altını da çizdi.