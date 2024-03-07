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07 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 07 Mart 2024 15:09

Öldürmüyor ama süründürüyor! Ünlü ton balığından öyle bir şey çıktı ki... Toplama emri verildi

Almanya merkezli üretici ürettikleri ton balıklarından çıkan cıva nedeniyle tüm marketlerde satışa sunulan ürünlerini geri çağırdı.

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Öldürmüyor ama süründürüyor! Ünlü ton balığından öyle bir şey çıktı ki... Toplama emri verildi

Ünlü markaların içerisinden çıkan farklı materyaller insan sağlığına bir hayli zarar veriyor. Hatta öyle şeyler çıkıyor ki yiyenleri ölüme kadar götürebiliyor. Marketlerden geri toplatılan markalı ve tavuk eti ürünlerine, bir yenisi daha eklendi.

İÇERİSİNDEN CIVA ÇIKTI

Almanya'da yaşanan skandal olayda, hatalı üretim ve sağlığa zararlı ürünler sebebiyle geri çağırma kararı bu sefer bir ton balığı için alındı.

Öldürmüyor ama süründürüyor! Ünlü ton balığından çıkan şoke etti! Yiyen herkes tehlikede, toplama emri verildi... - 1. Resim

Almanya merkezli ton balığı tedarikçisi Interfood Lebensmittelgrosshandel GmbH, 05.02.2024 son kullanma tarihli 100 gram paketli ton balıklarını geri çağırdığını bildirdi.

Yetkililer, ürünün tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu ton balığının içerdiği cıva seviyesinin ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini ifade etti.

Öldürmüyor ama süründürüyor! Ünlü ton balığından çıkan şoke etti! Yiyen herkes tehlikede, toplama emri verildi... - 2. Resim

ÖZELLİKLE TÜRKLER KULLANIYORDU

Ton balığı, salatadan birçok yemeğe kadar kullanılan bir ürün olduğu bildirildi. Almanya'da, özellikle Türklerin yoğun olduğu Kreuzberg gibi bölgelerde birçok markette satıldığı ifade edildi. Bu yüzden uyarı yapan yetkililer, ikaz metnini Türkçe olarak da paylaştı.

Öldürmüyor ama süründürüyor! Ünlü ton balığından çıkan şoke etti! Yiyen herkes tehlikede, toplama emri verildi... - 3. Resim

Geri alınan ürünün bilgileri şu şekilde:

Ürün adı: BILLA GENUSSWELT TONNO A PINNE GIALLE AFFUMICATO

Son kullanma tarihi: 05/02/2024

Kaynak: TGRT Haber
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