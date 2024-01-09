Uzak Doğu sabah akşam tüketiliyor! Yüksek tansiyonu düşürmede yüzde 65 etkili çözüm

09 Ocak 2024 09:37 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:37

Türkiye genelinde yüksek tansiyonla mücadele veriliyor. Yüksek tansiyonla savaşmada sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stresten kaçınma ve düzenli tansiyon ölçümleri gibi önlemlerin alınması son derece önemli. Bunların dışında yapılan araştırmalar neticesinde bazı çayların kan basıncını düşürücü etkisi olduğu tespit edildi. Tansiyon düşürmede etkili iki farklı çay türü de bu noktada öne çıkıyor.

TANSİYONU DÜŞÜRMEDE DOĞAL ÇÖZÜM!

Yapılan klinik araştırmalar, içeceklerin düzenli tüketimi ile kan basıncı önemli ölçüde düşüşler yaşanabiliyor. Ayrıca yüksek tansiyon rahatsızlığı olmayan kişilerde de hipertansiyon riskini yüzde 65 oranında azaltabiliyor. Yeşil çay ve Oolong çayı, hipertansiyonu büyük oranda düşürmek için gerekli olan bir polifenol kaynağıdır. Bu antioksidan, kan basıncını bir seviyelerde tutmayı sağlayarak tansiyonu düşürüyor ve yüksek tansiyon riskini büyük oranda azaltıyor.

Çin'de yapılan bir araştırma, her iki çayın da yüksek oranda tansiyon düşürücü etkilerini tespit etti. Bu konuda çalışma hakkında yayın yapan WebMD, bir yıl boyunca günde yarım fincan orta kuvvette yeşil çay veya Oolong çayı içenlerin, içmeyenlere göre yüzde 46 daha az hipertansiyon geliştirme riskine sahip olduğu ortaya çıktı. Çalışmada günde iki buçuk bardaktan fazla bu çayı içen kişilerde yüksek tansiyon riskinin yüzde 65 oranında azaldığı tespit edildi.