Uzmanından 'Tuzlu kahve için' çağrısı! 100 yıllık geleneğin bilinmeyen faydası

17 Şubat 2024 13:06 - Güncelleme : 17 Şubat 2024 13:25

Tuzlu çay tartışmalarından sonra yeni bir tartışma tuzlu kahve olacak gibi. ABD'li bilim insanı Michelle Francl, çayın tuzla tüketildiğinde faydası olduğunu iddia etti. Dünya sıralamasında çay tüketiminde birinci sırada gelen Türkiye'de bu durum tepkilere neden oldu. Çayın demlenme sırasında tuz ilave edildiğinde içeriğindeki minerallerin arttığını belirten Francl'ın açıklamasına Ünlü tarihçi İlber Ortaylı bile tepki gösterdi. Bu konu asla kabul edilmezken yıllardır kız istemelerde gelenek haline gelen tuzlu kahvenin faydası olduğu ise Türkiye Hastanesi Uzman Diyetisyen Nesrin Eriş'ten geldi. Eriş, geleneğin aslında vücut üzerinde inanılmaz etkisi olduğunu ifade etti.

UZMANINDAN 'TUZLU KAHVE İÇİN' ÇAĞRISI!

Türk geleneği olan kız isteme sırasında erkeğe ikram edilen tuzlu kahve meğer tam bir şifa deposuymuş. Uzman diyetisyen Eriş, Türk kahvesine tuz atılarak günde bir adet tüketilmesinin vücuda olan etkilerini anlattı. Eriş, tuzlu kahvenin dilin üzerindeki tat almaçlarını kandırarak acı tadı tolere ettiğini ifade etti. Bu sayede kahve tüketimindeki acılık gittikçe daha yumuşak bir için haline geldiğini belirtti.

Eriş, kahvenin güçlü bir idrar söktürücü olduğunu hatırlatarak tuzla tüketildiğinde vücutta sağlayacağı etkileri şöyle anlattı:

"Vücutta bulunan elektrolitler ve sodyum birikmesi halsizliğe yorgunluğa ve vücut ağrılarına neden olur. Bu durumun dengelenmesi için bu maddelerin vücuttan hızla atılması lazım. Vücuttan kolayca bunların atılması için ise kahve bir numaralı besindir. Çünkü kahve idrar söktürücü etkisi sayesinde böbrek ve mesanenin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Ancak içerisine belli, oranda tuz eklendiğinde ise tuz bu elektrolitlerin kalıntı bırakmadan atılmasında daha büyük etkiye yol açar."

"SABAH İÇİLDİĞİNDE AKŞAM FAYDASINI GÖSTERİR"

Eriş kahvenin tüketim zamanı konusunda, "Sabah kahvesinde tuz tercih edildiğinde akşam yatarken vücut böbrek ve mesaneyi temizlemeye başlar. Ertesi güne daha enerjiniz yüksek uyanmış olursunuz. Çünkü tuzlu kahve vücuttaki elektrolitleri azalttıkça mutluluk hormonu daha hızlı çalışır beraberinde ise enerji depolarını bağırsakların daha iyi işlev görmesini destekler. Tuzlu kahve tüketimine müsaitlik konusunda ise mutlaka bir uzmana başvurun ayrıca günde bir adet yeterli. Bazı tansiyon hastalarına hem kahve hem tuz riske neden olur. Bu yüzden mutlaka danışarak tüketin" şeklinde konuştu.