Uzmanlardan serum uyarısı: Tedavi etmiyor!

17 Ocak 2024 12:14 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:14

Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı, Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kış ayının gelmesi ve havaların soğuması ile solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını ve bunun acil servis başvurularında görüldüğünü anlattı.

Kış aylarının gelmesi, solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı acil servis başvurularında bir artış gözlemlediklerini söyleyen Kayıpmaz, “Bu başvuruların büyük çoğunluğunu ayakta tedavi edilebilir hastalar oluşturuyor. Özellikle bir önceki hafta acil servis başvuruları pik düzeye ulaştı. Sonrasında başvuru sayıları giderek azaldı” diye konuştu.

ANTİBİYOTİKLER ETKİLİ DEĞİL!

Solunum yolu enfeksiyonlarının 3-10 gün arasında iyileştiğini ifade eden Kayıpmaz, halihazırda da ağırlıklı basit solunum yolu tablolarının görüldüğünü açıkladı. Doç. Dr. Kayıpmaz, hastalarda en sık RSV, influenza, parainfluenza, Kovid-19'a neden olan Sars-CoV-2 gibi virüslerle karşılaştıklarını aktararak bu tip viral enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin etkili olmadığını söyledi.

Hekimlerin önerisi dışında gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, sözlerine şöyle devam etti; "Hastalar acil servislere en çok ağrı kesici, ateş düşürücü serum takılması hatta bu serumların içinde pek çok vitaminlerin eklenmesini istiyorlar. Ama serum 'tuzlu su' diyebileceğimiz bir sıvıdır, bunun hastalıkların tedavisinde herhangi bir etkisi yoktur. Evde alınabilecek ağrı kesici, ateş düşürücüler de bunun vazifesini görür."

ALERJİK REAKSİYONA SEBEP OLABİLİR!

ağızdan beslenemeyen, çok sınırlı endikasyondaki kişilerde serum tedavilerinin kullanıldığına vurguda bulunan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Bunun dışındaki hastalıkların belirtilerinin, altta yatan etkeninin tedavisinde serum ve içine konulan vitaminlerin bir etkisi yoktur. Ayrıca vitaminlerin damardan uygulanmasının çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açma riski de vardır" uyarıda bulundu.