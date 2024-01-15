Virüsler Türkiye'yi esir aldı! Prof. Dr. Kara'dan uyarı geldi

15 Ocak 2024 23:14 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 23:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışa dikkat çekerek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın uyarıları videosunu paylaştı. Prof. Dr. Kara, son aylarda RSV virüsü, influenza ve koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini ve bu durumun özellikle çocuklarda daha fazla görüldüğünü vurguladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Kara'nın değerlendirmelerine yer verdi. Prof. Dr. Kara, artan hastane başvurularına işaret ederek, bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerinin arttığını ve bunun sebepleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

HASTANE BAŞVURULARI ARTTI

Prof. Dr. Kara, son aylarda çok sayıda kişinin hasta olduğunu, hastane başvurularının da arttığını belirterek, hastalıkların çocuklarda nispeten fazla görüldüğünü açıkladı.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, "Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir" diye konuştu.