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12 Ocak 2024 09:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:15

Yüz yıkamada yapılan büyük hata! Hızlı yaşlanmaya yol açıyor

Sabah yapılan ilk işlerden biri kuşkusuz el yüz yıkanmasıdır. Herkes az çok yüzünü aynı şekilde yıkar. Yüz yıkama rutininde yapacağınız çok küçük bir değişiklik hızlı yaşlanmanın önüne geçebilir. Pek çok kişinin aynı şekilde yaptığı yüz yıkama şekli, yaşlanma ile birlikte başka cilt sorunlarına da sebep olabiliyor.

Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Yüz yıkamada yapılan büyük hata! Hızlı yaşlanmaya yol açıyor
Yüz, Soğuk Su, Temizlik

Yüz yıkama basit bir işlem olarak gözükebilir. Ancak zannedildiği kadar basit değildir. Yüzün doğru bir biçimde yıkanmaması, daha hızlı yaşlanmaya neden olabilir. Dermatologlarda yüzün doğru bir şekilde yıkanmamasında ciltte oluşabilecek sorunları her defasında dile getirmektedir.

YÜZ NASIL YIKANMALIDIR?

Dermatologlara göre yüz yıkarken yalnızca soğuk suyun yüzde temas etmesi yeterli görülmemektedir. Yüzün düzgün bir biçimde yıkanmaması siyah nokta ve sivilce gibi ciltte sorunların meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Gün boyunca da yüzde biriken kirin, yağın doğru şekilde temizlenmemesinde gözenekler tıkanarak daha yaşlı bir görünüme yol açabilir.

Yüz yıkamada yapılan büyük hata! Hızlı yaşlanmaya yol açıyor

Uzmanlara göre, dişler fırçalandıktan sonra yüz yıkanmalıdır. Böylece yüzde yer alan diş macunu ve tükürük izleri de temizlenmiş olur. Düzenli bir biçimde cildin tükürük ile teması, dudak köşelerinde çatlamanın ve dudak iltihabının meydana gelmesine yol açabilir. Eğer cildinizde temizleyici kullanıyorsanız da 30 saniye masaj yaparak uygulanması daha kapsayıcı bir temizlik uygulanmasını sağlar.

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