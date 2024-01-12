Yüz yıkamada yapılan büyük hata! Hızlı yaşlanmaya yol açıyor

12 Ocak 2024 09:15 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 09:15

Yüz yıkama basit bir işlem olarak gözükebilir. Ancak zannedildiği kadar basit değildir. Yüzün doğru bir biçimde yıkanmaması, daha hızlı yaşlanmaya neden olabilir. Dermatologlarda yüzün doğru bir şekilde yıkanmamasında ciltte oluşabilecek sorunları her defasında dile getirmektedir.

YÜZ NASIL YIKANMALIDIR?

Dermatologlara göre yüz yıkarken yalnızca soğuk suyun yüzde temas etmesi yeterli görülmemektedir. Yüzün düzgün bir biçimde yıkanmaması siyah nokta ve sivilce gibi ciltte sorunların meydana gelmesine sebebiyet veriyor. Gün boyunca da yüzde biriken kirin, yağın doğru şekilde temizlenmemesinde gözenekler tıkanarak daha yaşlı bir görünüme yol açabilir.

Uzmanlara göre, dişler fırçalandıktan sonra yüz yıkanmalıdır. Böylece yüzde yer alan diş macunu ve tükürük izleri de temizlenmiş olur. Düzenli bir biçimde cildin tükürük ile teması, dudak köşelerinde çatlamanın ve dudak iltihabının meydana gelmesine yol açabilir. Eğer cildinizde temizleyici kullanıyorsanız da 30 saniye masaj yaparak uygulanması daha kapsayıcı bir temizlik uygulanmasını sağlar.