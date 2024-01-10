AK Parti Adayı Murat Kurum İstanbul’da ticaret hedefini açıkladı: Küresel ticaretin merkezi yapacağız

10 Ocak 2024 21:05 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 21:38

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, esnaf ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, kazandığı takdirde İstanbul’u Küresel Ticaretin Merkezi yapacağını söyledi. Kurum, seçim çalışmaları çerçevesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kurum, son olarak İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ile bir araya geldi.

“E-TİCARETİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Burada esnaflara ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, esnafın refahını artırmak için dijital pazarlamayı destekleyeceğini dile getirdi. Kurum, ayrıca esnafın e- ticaretteki varlığını güçlendireceklerini de belirtti.

“ESNAFIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Vatandaşa daha hızlı ürün sunabilmek için e-ticaretteki varlığı güçlendireceklerini belirten Kurum, "Samimi bir duygumu paylaşmak isterim. Siz, gece gündüz İstanbul’un 964 mahallesini düşünen insanlarsınız. Fatih’in emanetinin taşına, toprağına, insanına emek veren insanlarsınız. Hem ailenizin rızkı, hem bu şehrin geleceği için de çırpınan insanlarsınız. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Allah bizi, ekibimizi; sizlere mahcup etmesin diyorum. İstanbul’umuzda; dükkanlarında alın teri döken tüm esnaflarımıza ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Esnafımız ne kadar güçlüyse, ülkemiz o kadar güçlenir. Biz, 81 ilin tamamında, İstanbul’un 39 ilçesinde, esnafımızın her anında hep yanında olduk. Şimdi esnafımızı daha da güçlendireceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz.” dedi.

“ESNAFIMIZ BİZİM GÖZÜMÜZ, KULAĞIMIZ OLACAK”

Kurum şöyle devam etti:

“Sizin için ne yapacağız? Ben esnafımızla ilgili projelerimizi çok yakında detaylı bir şekilde paylaşacağım. Biz, İstanbul’u Küresel Ticaretin Merkezi yapacağız. Her bir esnafımız da bu büyük hedefin bir paydaşı olacak. Bunun için de; esnafımızı vatandaşımızla buluşturacak hem dijital hem de mekansal köprüler kuracağız. Size daha bereketli bir kazanç sunmak için, esnafımızın refahını artırmak için; dijital pazarlamayı destekleyeceğiz. Vatandaşımıza daha hızlı ürün sunabilmeniz için e-ticaretteki varlığınızı güçlendireceğiz. Esnafımız bizim gözümüz, kulağımız olacak. Elimizi, esnafımızın omzundan asla çekmeyeceğiz. İstanbul’u sizlerle yöneteceğiz. 31 Mart akşamı, İstanbul’un Büyükşehir Belediye başkanı esnafımız olacak.”