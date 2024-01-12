AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? 2024 AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı kim oldu, açıklandı mı?
AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? | AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. Bayburt’ta yaşayan vatandaşlar AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu merak ediyor. Ayrıca AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı kimdir, nereli araştırılıyor. Peki AK Parti Bayburt adayı kim, açıklandı mı, belli oldu mu? İşte AK Parti Bayburt adayı ne zaman açıklanacak detaylar…
AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? AK Parti’de yerel seçim hazırlıkları devam ederken 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Bayburt adayı kim olacak merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birçok ilin adayı açıklandı. Peki AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı belli oldu mu, kim oldu? İşte ayrıntılar…
AK PARTİ BAYBURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM, BELLİ OLDU MU?
AK Parti’nin bazı illerdeki belediye başkan adayları açıklandı. İşte AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları ve illeri:
İstanbul - Murat Kurum
Aydın - Mustafa Savaş
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Halit Doğan
Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
Tokat - Eyüp Eroğlu
Yalova - Mustafa Tutuk
Edirne - Belgin İba
Elazığ - Şahin Şerifoğulları
Erzurum - Mehmet Sekmen
Eskişehir - Nebi Hatipoğlu
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Muğla - Aydın Ayaydın
Ordu - Hilmi Güler
Artvin - Mehmet Kocatepe
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Bingöl - Erdal Arıkan
Bitlis - Nesrullah Tanğlay
Bursa - Alinur Aktaş
Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
Çankırı - Hüseyin Filiz
Denizli - Osman Zolan
Isparta - Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu - Tahsin Babaş
Düzce - Faruk Özlü
AK Parti Bayburt adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ BAYBURT ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı 7 Şubat Pazar günü açıklanmamıştı. AK Parti Bayburt adayının 15 Ocak Pazar günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak’tan sonra belli olacak.
BAYBURT’UN MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Bayburt’un mevcut belediye başkanı MHP adayı Hükmü Pekmezci’dir.